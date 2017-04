Politik Schwandorf

28.04.2017

Der FU-Bezirksverband und die Frauen-Union im Kreisverband-Schwandorf haben mit den FU-Ortsverbänden bei einer Mitgliederwerbeaktion viele neue Mitglieder gewonnen.

"Natürlich ist Mitgliederwerbung keine Selbstverständlichkeit. Es geht darum, die Interessen der Frauen kraftvoll, zu vertreten, sie Fair am Erfolg ihrer Mitarbeit zu beteiligen und gemeinsam Themen zu besetzen um Verbesserungen der Frauen in der Familie und Beruf mit zu entscheiden", heißt es in einer Pressemitteilung der FU. Die Frauen-Union sei die zweitgrößte Arbeitsgemeinschaft der CSU.