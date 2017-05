OB: Naabtal-Plan kein Geschenk

Politik Schwandorf

10.05.2017

6

0 10.05.2017

Der CSU-Ortsverband Dachelhofen-Büchelkühn ehrte im Schützenheim treue Mitglieder und wählte Delegierte für die Kreisvertreterversammlung. Als es um den Naabtal-Plan ging, gab es aber auch kritische Worte von OB Andreas Feller wegen des Naabtal-Plans.

Seit 40 Jahren dabei

Kosten nicht abschätzbar

Als Delegierte wählten die Mitglieder OB Feller, Robert Koller, Adolf Resch und Thomas Fenzl. Ersatzdelegierte sind Hans Bauer, Bruno Weiß, Matthias Vielberth und Wolfgang Schaumberger.Nach den Wahlen ehrte der Ortsverband langjährige Mitglieder. Für 25 Jahre wurde Hans Bauer und für 40 Jahre Albert Graf ausgezeichnet. Die Ehrenraute in Bronze des Ortsverbandes erhielt Franz Weber für 22 Jahre Kassen- und für 15 Jahre Kassenrevisions-Tätigkeit. Für vier Jahre als stellvertretender Vorsitzender und 17 Jahre als Vorsitzender des Ortsverbandes wurde Oberbürgermeister Andreas Feller mit der Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Der Vorsitzende blickte auf anstehende Termine voraus. Am 1. Juli steht ein Tagesausflug nach Ingolstadt an. Auf dem Programm stehen der Besuch des Audi-Museums und am Nachmittag das Bayerische Armeemuseum mit der Polizeisonderausstellung "Mythos Hinterkaifeck". Der Preis für die Fahrt beträgt zehn Euro für Mitglieder sowie Angehörige und 15 Euro für Mitglieder anderer Ortsvereine und Nichtmitglieder. Am Samstag, 17. Juni, nehmen die Mitglieder an der Johannifeier der Anglergemeinschaft Büchelkühn teil.Zum Naabtal-Plan des Wasserwirtschaftsamtes Weiden sagte OB Feller, dass sich die Kommune den geplanten Hochwasserschutz nicht leisten könne. Mit Flutpoldern, Verschlussbauwerken, Schöpfwerken, Retentionsräumen, Wegerhöhungen oder Deichen bis hin zur massiven Mauer sollen die Kommunen im Naabtal fit gemacht werden für größere Hochwasserkatastrophen. Für Schwandorf betrifft dies den Abschnitt von Fronberg bis Klardorf. Mit der Maßnahme sollen Wohn- und Gewerbebau geschützt werden. Bis zu zwei Drittel der Kosten trägt der Freistaat.Die Kosten für die Kommune könnten noch reduziert werden, wenn sie für 100 Jahre die Erhaltungsaufwendungen und Pflegearbeiten übernimmt. Unter dem Gesichtspunkt, dass sich der Freistaat 2019 aus den freiwilligen Zahlungen für Hochwasseropfer zurückzieht, werde sich der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen.Feller bezeichnete den Naabtal-Plan nicht als Geschenk an die Kommune, da der finanzielle Aufwand nicht abgeschätzt werden kann. Er sei jedoch eine verantwortungsvolle Maßnahme für die Zukunft. Zudem biete er die Möglichkeit, neue Baugebiete auszuweisen, die heute im Hochwasserschutzgebiet liegen.