Planungsausschuss berät am 21. Februar wichtige Punkte

13.02.2017

Stadtumbaumanagement, Friedrich-Ebert-Straße und die Zukunft des Schmidt-Bräu-Geländes: Der Planungs- und Umweltausschuss wird seinem Ruf als mittlerweile wichtigstes Teil-Gremium des Stadtrates gerecht und hat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr ein Mammut-Programm vor sich. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt am Dienstag, 21. Februar, um 16 Uhr im Rathaus.

Das Gremium soll einen Vorschlag für die gemischte Nutzung des Schmidt-Bräu-Geländes für öffentliche Einrichtungen - die Rede ist von der Stadtbibliothek - und Wohnungen billigen. Dazu soll die Verwaltung dann ein Konzept aufstellen und einen Optionsvetrag für den Kauf des Grundstückes erarbeiten. Das Büro Leuninger & Michler wird einen Kurzcheck zum Stadtumbaumanagement vorlegen.Außerdem werden die Teilnehmer für die Arbeitsgruppe ausgelost, die zusammen mit dem Büro die Planungsziele für die Friedrich-Ebert-Straße erarbeiten soll. Die Arbeitsgruppe soll von Bürgern gebildet werden, dazu kommen Vertreter der Stadtratsfraktionen.Die Änderungen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan für das Gelände zwischen Vitalzentrum und Oberpfalzhalle lagen öffentlich aus, die Ergebnisse wird das Gremium abwägen. In dem Gebiet wird ein Bodendenkmal vermutet. Eine Grabung vor den Baumaßnahmen soll darüber Klarheit bringen, die Arbeiten werden vergeben. Die Änderung des Bebauungsplans "Westlich der Dachelhofener Straße" soll als Satzung beschlossen werden.Schließlich liegt der Antrag des Zweckverbands Thermische Klärschlammverwertung (ZTKS) für die Errichtung der Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Gelände des Müllkraftwerks vor. Die Stadt ist hier nicht Genehmigungsbehörde, deshalb soll der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen und als Träger öffentlicher Belange nach Bundesimmissionsschutzgesetz erteilen.