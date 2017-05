Politik Schwandorf

10.05.2017

10.05.2017

Elf Ziele für den Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße hat der Planungsausschuss des Stadtrates am Dienstag festgelegt, von der Barrierefreiheit über die Verkehrsregelungen bis zum Lichtkonzept. Das Gremium folgte damit Punkt für Punkt den Vorschlägen der Aktionsgruppe, die für ihre Arbeit viel Lob erhielt.

"Schwer vorstellbar"

Zeitplan Bis Juli sollen die Entwurfsplanung für den Umbau der Ebert-Straße erarbeitet und die Gespräche mit den Förderstellen bei der Regierung der Oberpfalz geführt sein. Planungs-, Bau- und Verkehrsausschuss werden ab Mitte Juli mit dem Ergebnis befasst, am 24. Juli soll der Stadtrat den Entwurf beschließen. Im August würde auf dieser Grundlage der Antrag auf Städtebauförderung ausgearbeitet und gestellt.



Von September bis Ende des Jahres soll dann die Ausführungsplanung stehen, die von Bauausschuss und Stadtrat zu billigen ist. Parallel soll das Baustellenmanagement erarbeitet werden, dazu werden Wirtschaftsforum, Anwohner und Eigentümer informiert. Die Ausschreibung würde dann noch im Dezember erfolgen, nach der Vergabe der Arbeiten könnte die Umsetzung im März 2018 beginnen. (ch)

Konstruktiv, sachlich, kompromissbereit, von hoher Sachlichkeit getragen, gut moderiert: Viel mehr positive Attribute können einer Arbeitsgruppe kaum zugeschrieben werden, als sie die Mitglieder des Planungsausschusses über der 20-köpfigen Aktionsgruppe "Neugestaltung der Friedrich-Ebert-Straße" als Lob ausschütteten. Die Stadtentwickler Annegret Michler und Dr. Stefan Leuninger haben mit ihrem Arbeitskonzept offenbar ins Schwarze getroffen.Über alle Fraktionen hinweg waren die Räte voll des Lobes. Kritisch sahen Andreas Wopperer (CSU), Manfred Schüller (SPD) und Marion Juniec-Möller (Grüne) nur, dass die Bewerbungen aus der Bürgerschaft zur Mitarbeit dann doch spärlich ausfielen. Offenbar, so Schüller und Juniec-Möller übereinstimmend, werde zwar in Netzwerken heftig diskutiert, der Wille zur Mitarbeit sei dann eher überschaubar."Nach dem Verkehrsversuch war es für mich schwer vorstellbar, dass sich die Aktionsgruppe auf so konkrete Ziele einigen kann", sagte Juniec Möller. Das Thema Verkehr nahm auch Schüller auf: "Die Verringerung der Zahlen auf der Ebert-Straße dürfte zu einer der größten Herausforderungen werden." In der CSU sei das Thema "Tempo 20" lange diskutiert worden, sagte Wopperer. Kurt Mieschala (UW) verwies darauf, dass unbedingt eng mit den Gebäude-Eigentümern gearbeitet werden müsste. Er schlug sogar vor, zur Not die "Meierhofer-Häuser" zu kaufen, um diesen Schandfleck an der Ebert-Straße beseitigen zu können. Eventuell könne sogar etwas Raum für einen kleinen Platz an der Neubäckergasse gewonnen werden.Stephan Küster von der Stadtplanung im Rathaus erläuterte die elf gesteckte Ziele, die nun der Entwurfsplanung des Büros SEP Jochen Baur zugrunde gelegt werden.MultifunktionalitätAuch künftig soll die Ebert-Straße einen Mix aus Handel, Wohnen, Dienstleistung und Gastronomie bieten. Leerstände sollen abgebaut, die Eigentümer unterstützt werden.VerkehrsmengenDie Aufenthaltsqualität soll steigen, deshalb soll der motorisierte Individualverkehr reduziert werden. Der Durchgangsverkehr soll möglichst raus aus der Straße.VerkehrsteilnehmerFußgänger, Radler, Autos, Zuliefer- und öffentlicher Nahverkehr sollen die Straße gleichberechtigt nutzen können. Parkplätze gibt's nur noch in ausgewiesenen Flächen.GeschwindigkeitDie Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs wird durch bauliche und andere Gestaltungselemente reduziert. Als Orientierungsgröße wird "Schrittgeschwindigkeit bis maximal Tempo 20" vorgegeben. Das solle auch überwacht werden.LichtkonzeptAttraktiv, image- und sicherheitsfördernd: Das sind die Vorgaben für das Lichtkonzept in der Ebert-Straße.BarrierefreiheitDurch niveaugleichen Ausbau mit ebenerdigen Bodenbelägen wird Barrierefreiheit erreicht. Bauliche Maßnahmen und Überwachung sollen das "unerwünschte Kurzparken" verhindern.ParkenKurzzeit-Parkflächen werden klar markiert, der Schwerpunkt soll zwischen Schwaigerstraße und Wendelinplatz liegen. Dort soll Schrägparken ermöglicht werden. Schwerbehinderten-Stellplätze, Fahrradständer und eine E-Bike-Ladestation sollen eingerichtet werden. Der Lieferverkehr wird berücksichtigt.GrünNeue Bäume soll es nicht geben. Begleitendes Grün - etwa in "hochwertigen Pflanztrögen" - wird gewünscht.AufenthaltsqualitätSitzgelegenheiten sind vorzusehen, insgesamt soll die Straße zum Bummeln einladen.Innenstadt-"Masterplan"Die Attraktivität der Ebert-Straße ist im Gesamtzusammenhang der Innenstadt zu sehen. Die Arbeitsgruppe fordert deshalb einen "Masterplan". Sofort umzusetzen wären eine freie erste Stunde in den Parkhäusern oder Ruhebänke.Marketing und ManagementDie gesamte Umbau- und Sanierungsmaßnahme soll durch aktives und frühzeitiges Baustellenmarketing und -management begleitet werden. Für die Innenstadt soll eine "Marke" entwickelt werden. Der Umbau soll möglichst zügig erfolgen."Das sind einige Aufgaben auch für den Stadtrat", sagte Andreas Wopperer. Ob letztlich alle elf Ziele umgesetzt werden könnten, werde nun der Entwurf zeigen, war er sich mit Manfred Schüller (SPD) einig. Noch vor den Sommerferien soll der Entwurf vorliegen und beschlossen werden. (Zeitplan)