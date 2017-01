Politik Schwandorf

28.01.2017

In der Sitzung des Stadtrates am Montag, 6. Februar, wird ein Dauerbrenner erneut aufgegriffen: Der Trassenverlauf für den Ostbayernring. Wie berichtet, will Netzbetreiber Tennet den Ersatzneubau nahe an der bestehenden Trasse errichten. Das stößt vor allem in Ettmannsdorf auf wenig Begeisterung, reicht doch die Starkstromtrasse relativ nahe an die bestehende Bebauung heran. Das Unternehmen wird seine Pläne in der Sitzung, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt, dem Rat darlegen. Ferner wird ein SPD-Antrag zum Thema behandelt, der zuletzt vertagt worden war. Er zielt auf Erdverkabelung und die Einhaltung größerer Abstände zur Wohnbebauung.

Der Stadtrat wird die Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten anpassen. Eine entsprechende Empfehlung wird dann auch an die anderen Träger gehen. Ein Antrag der Arbeitsgemeinschaft Schwandorfer Jugendgruppen (Arge-Jugend) auf Änderung der Förderrichtlinien wird behandelt.Schließlich ist noch einmal die Kinderbetreuung Thema. Die Katholische Kirchenstiftung St. Andreas Fronberg hat mitgeteilt, dass sie die Trägerschaft des Horts im Stadtteil zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aufgeben will. Der Stadtrat soll eine Nachfolgeregelung treffen.