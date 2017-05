Politik Schwandorf

26.05.2017

0 26.05.2017

Die Planungen für die Gleichstromleitung "Süd-Ost-Link" gehen in die nächste Phase. Netzbetreiber Tennet hat für den Abschnitt zwischen Pfreimd und dem Kraftwerk Isar bei Landshut die Unterlagen für die Bundesfachplanung eingereicht. Der Vorschlagskorridor läuft westlich an Schwandorf vorbei. Der Stadtrat soll darüber am Montag, 29. Mai, informiert werden, teilte der städtische Pressesprecher Lothar Mulzer auf Anfrage mit.

Der Punkt wird als Nachtrag zusätzlich auf die Tagesordnung der Sitzung genommen, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt. Bislang wurde der Vorschlagskorridor im Gremium noch nicht vorgestellt. Besondere Bedeutung hat der Verlauf der Trasse, weil der Stadtrat den Süd-Ost-Link in Zusammenhang mit dem Ersatzneubau des Ostbayernrings sieht.Netzbetreiber Tennet bevorzugt für den Ostbayernring bislang die Trasse entlang des Bestands, also durch das Naabtal mit dem Nadelöhr in Ettmannsdorf. Mit diesem Vorschlag war der Betreiber aber in der Februar-Sitzung des Stadtrats frontal gegen eine Wand der Ablehnung gefahren. Der Stadtrat forderte stattdessen, den Ring mit der Trasse des Süd-Ost- Link zu bündeln und beide Stromtrassen in der Erde verschwinden zu lassen.Zum Süd-Ost-Link findet als nächster Planungs-Schritt am 27. und 28. Juni eine Antragskonferenz in der Donau-Arena in Regensburg statt, an der jeder teilnehmen kann. Bei dieser Tagung wird auch das Rathaus vertreten sein. Inwieweit die Trasse im Westen Planungsvorhaben der Stadt im Wege steht, sei noch nicht abschließend ermittelt, teilte Mulzer mit. "Die planerischen Belange der einzelnen Ortschaften sind dadurch berührt. Das könnte sich auf die weitere Entwicklungsmöglichkeit auswirken", schreibt Mulzer. Weitere Informationen wird es in der Sitzung am Montag geben.Wer an der Antragskonferenz in Regensburg teilnehmen will, um seine Einwände einzubringen, wird um Anmeldung gebeten. Sie ist im Internet auf den Seiten der Bundesnetzagentur möglich. Auch die möglichen Alternativtrassen stehen dann zu Diskussion. Die mögliche Alternative im Raum Schwandorf würde noch weiter nach Westen rücken, etwa auf der Linie von Högling (Gemeinde Fensterbach) weiter über das Gebiet der Gemeinden Ebermannsdorf, Ensdorf und Rieden im Landkreis Amberg-Sulzbach.