19.01.2017

Weichenstellung bei der CSU: Der Kreisverband Schwandorf hat in seiner letzten Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, den Neunburger Alexander Trinkmann als Listenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres zu empfehlen.

Darüber informierte CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordnete Alexander Flierl gestern in einer Pressemitteilung. Der 33-jährige Berufsschullehrer Alexander Trinkmann ist Stadtrat in Neunburg vorm Wald und seit 2015 stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender. "Nur mit einer starken CSU können weiterhin die Anliegen Bayerns in Berlin vertreten werden", betonte Trinkmann. Er freue sich auf die Kandidatur und möchte damit insbesondere Karl Holmeier unterstützen, "der kraftvoll für die Schwandorfer Interessen in Berlin eintritt", so Trinkmann.