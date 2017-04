Politik Schwandorf

26.04.2017

Die Stadt gibt sich optimistisch, die Mängel "heilen" zu können, die für den gerichtlichen Baustopp für das Gebiet "Schübelfeld West" sorgten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die Einstellung der Arbeiten verfügt, bis über die Klage von Anliegern endgültig entschieden ist (wir berichteten).

Der Leiter des Rechtsamtes im Rathaus, Andreas Vockrodt, informierte am Montag den Stadtrat darüber, dass bereits einige der vom Gericht geforderten Gutachten vorliegen. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Aktualisierung von Gutachten über die Lärmbelastung durch die Autobahn A 93 und die Bahnstrecke nach Furth im Wald, die das Baugebiet tangieren. Die Grenzwerte würden eingehalten, sagte Vockrodt. Noch im Mai sollen Gutachten über mögliche Belästigungen durch das Tierheim und die nahe Reitsportanlage vorliegen.Wie lange der Baustopp noch aufrecht erhalten bleibt, dazu mochte sich Vockrodt nicht äußern. Zunächst müsse ein ergänzendes Verfahren für den Bebauungsplan im Planungsausschuss des Stadtrates gestartet werden. Das soll in der nächsten Sitzung geschehen. Die Kosten für die zusätzlichen Gutachten übernehme der Erschließungsträger, so Vockrodt in der Stadtratssitzung am Montag.