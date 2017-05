Politik Schwandorf

Bündeln und unter die Erde: Diese Forderung für die beiden Stromtrassen Süd-Ost-Link und Ostbayernring bekräftigte der Stadtrat am Montag. Möglichst im Westen der Stadt sollen die Leitungen verlaufen - oder gleich bei den Nachbarn.

Noch weiter westlich

Keine Grundsatzdebatte

"Wir sollten die ernsthaft in Betracht kommende Vorschlagstrasse mit in unsere Forderung aufnehmen", sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Andreas Wopperer und traf damit die allgemeine Stimmung im Stadtrat. Die Forderung nach Bündelung samt Erdverkabelung für beide Leitungen war schon in der Februar-Sitzung beschlossen worden. Der Süd-Ost-Link war als Nachtrag auf die Tagesordnung gesetzt worden, weil Netzbetreiber Tennet den Antrag auf Bundesfachplanung für das Teilstück, das Schwandorf betrifft, bei der Bundesnetzagentur gestellt hat (wir berichteten).Wopperer plädierte dafür, sich für die Alternativtrasse einzusetzen, die im Westen am Stadtgebiet vorbeiführt - und die Gemeinden Ebermannsdorf und Ensdorf im Nachbarlandkreis Amberg-Sulzbach betreffen würde. Schließlich seien planerische Belange der Stadt erheblich tangiert, als Beispiel nannte Wopperer das Gebiet am Sitzenhof. Die Fraktionen forderten Oberbürgermeister Andreas Feller auf, persönlich an der Antragskonferenz teilzunehmen, die am 27. und 28. Juni in der Regensburger Donau-Arena stattfindet. SPD-Fraktionschef Franz Schindler pflichtete Wopperer bei und forderte, bei der Konferenz den zuständigen Stellen "unsere Beschlüsse unter die Nase zu reiben". Letztlich gelte es jetzt, die von der SPD aufgestellten Forderungen aus der Februar-Sitzung - die Trassen zu bündeln und in der Erde zu verlegen - durchzusetzen.Bei einer Verschiebung weiter in den Westen werde es neue Betroffenheiten geben - über die Raumverträglichkeit zu entscheiden, sei aber Sache der zuständigen Behörden. Mittlerweile, so Schindler, unterstütze auch der Ministerpräsident die Forderung nach Bündelung und Erdverkabelung, "möglicherweise noch ein gewichtigeres Wort als das des Stadtrats.". Die Notwendigkeit der Leitung ziehe die SPD-Fraktion nicht in Zweifel.Kurt Mieschala forderte für die UW, die Beeinträchtigungen "so gering wie möglich" zu halten. Alfred Damm (ÖDP) führte ins Feld, dass die Notwendigkeit des Süd-Ost-Links noch immer umstritten sei - wurde aber von OB Andreas Feller zurechtgewiesen, dass der Stadtrat nicht der Platz für eine Grundsatzdiskussion sei. Damm forderte ebenfalls, die Stadtratsbeschlüsse konkret in Regensburg vorzubringen und die "West-West-Trasse" mit einzubeziehen. Das sicherte OB Feller zu. Dieter Jäger (FW) pflichtete dem allgemeinen Tenor bei, ebenso Marion Juniec-Möller (Grüne). Der Stadtrat beauftragte Verwaltung und OB einstimmig, die Belange der Stadt entsprechend zu vertreten.Der Rat nahm die Jahresrechnung der Stadt für 2016 zur Kenntnis und reichte sie an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter. Aus dem Verwaltungshaushalt konnten dem Vermögenshaushalt knapp 9,1 Millionen Euro zugeführt werden - über 7,3 Millionen Euro mehr als veranschlagt. Die Stadt konnte deshalb auf den geplanten Kredit von 4 Millionen Euro verzichten, ebenso auf die Rücklagenentnahme von 1,7 Millionen Euro. Stattdessen wuchs die Rücklage um 2,4 Millionen Euro. Es wurden neue Ausgabereste von 3,75 Millionen Euro gebildet - für veranschlagte Maßnahmen, die 2016 nicht abgerechnet werden konnten.