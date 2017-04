Politik Schwandorf

Durchwinken, "und ansonsten halten wir die Klappe", das kam am Montag im Stadtrat für SPD-Fraktionschef Franz Schindler angesichts eines 75-Millionen Haushalts nicht infrage. Es fehle am Ausdruck des politischen Willens im Etat. CSU-Fraktionschef Andreas Wopperer konterte.

Bei aller Uneinigkeit darüber, ob die Stadt angesichts der guten Einnahmesituation mehr tun könnte oder nicht: Das Gremium billigte das Zahlenwerk mit einem Volumen von 74,8 Millionen Euro einstimmig. Oberbürgermeister Andreas Feller sprach wie Wopperer von einem "soliden Haushalt", der auf die Zukunft ausgerichtet sei. Schindler dagegen verwies wie schon im Hauptausschuss auf fehlende Ansätze für wichtige Aufgaben wie Abriss und Ersatzbau des ehemaligen Krankenhauses an der Gerhardingerschule, die Entwicklung des Schmidt-Bräu-Geländes, den Kauf ehemaliger Bahnanlagen oder auch für die Sanierung der Wasserräder.Der Kritik aus dem Hauptausschuss begegnete Oberbürgermeister Andreas Feller mit dem Verweis auf die "hohe Schlagzahl", die mit dem Haushalt angelegt werde. Die Vielzahl der Schulsanierungen sei zu erledigen. Vor dem Ankauf der Bahnanlagen sei ein Konzept nötig, für das alte Krankenhaus fehle noch das Raumkonzept der Regierung als Vorgabe. Außerdem seien schon im September alle Fraktionen um Vorschläge für den Haushalt gebeten worden, ohne Ergebnis. Die hohe Rücklage - sie wird Ende des Jahres über 9 Millionen Euro betragen - sei nötig, um die großen Investitionen wie die Sanierung der Lindenschule in den kommenden Jahren finanzieren zu können. Es sei nicht sicher, dass die Steuereinnahmen auch in Zukunft so sprudeln wie bisher.Hier knüpfte Andreas Wopperer an: "Uns ist es allemal lieber, wenn OB und Kämmerer den Eigenschaften der schwäbischen Hausfrau folgen, als dem real existierenden Sozialismus, der mehr ausgegeben hat, als da war." Deshalb seien die Ansätze nachvollziehbar. Auch wenn in den vergangenen Jahren die jeweils beschlossene Neuverschuldung nicht gebraucht wurde, eine Garantie dafür gebe es nicht. An den Investitionen, besondern im Bauprogramm (rund 8,9 Millionen Euro) gebe es nichts auszusetzen. Im Verwaltungshaushalt seien alleine rund 3 Millionen Euro für die Kinderbetreuung vorgesehen, aber auch die freiwilligen Leistungen der Stadt könnten sich sehen lassen. Rund 2,1 Millionen für die Bäder, die Ausgaben für Bibliothek, Museum oder die Vereine sorgten für Lebensqualität in der Stadt. "Alles was beschlossen wurde, und was vom Verfahrensstand her Sinn ergibt", finde sich im Haushalt wieder, so Wopperer."Es ist doch unstrittig, dass wir weit mehr als die Pflichtausgaben erledigen", entgegnete Schindler. Der Etat sei aber mehr als eine Buchhaltung, die Einnahmen und Ausgaben dokumentiert. "Der Haushalt sollte auch den politischen Willen zum Ausdruck bringen. Das fehlt uns", sagte Schindler. Das Bemühen müsse sein, den Plan auch zu erfüllen. Angesichts hoher Ausgabereste könne man schon den Eindruck gewinnen, dass in der Verwaltung Kapazitäten fehlen, "um das zur Verfügung gestellte Geld auch auszugeben". Als Beispiel nannte er das alte Krankenhaus oder auch den Beschluss, auf dem Schmidt-Bräu-Gelände eine Bebauung zu ermöglichen. "Da steht nix mehr drin". Dafür sei Geld für die Radwege an den neuen Naabbrücken eingestellt, die sicher nicht heuer gebaut würden, Auch sei zu überlegen, ob die Stadt im Verwaltungshaushalt nicht mehr für den Gebäudeunterhalt ausgeben sollte.Die SPD habe noch nie beantragt, dass sich die Stadt verschulden sollte, "machen Sie sich nicht lächerlich", konterte Schindler das "Sozialismus"-Zitat Wopperers. Der Amtsvorgänger von OB Feller habe 30 Millionen Schulden übernommen und beträchtlich abgebaut, "und Ende des Jahres sind wir bei 15 Millionen, und das ist gut so." Die SPD werde dem Haushalt zustimmen, "nicht weil er alternativlos ist, sondern weil er enthält, was notwendig ist". Nachbesserungsvorschläge behalte sich die SPD vor.Dieter Jäger (FW) sah dagegen keinen Anlass zur Kritik, sah die wichtigen Vorhaben der Stadt abgebildet. Für die UW scherte Kurt Mieschala eher auf die Spur von Franz Schindler ein. Der Stadtrat und die Ausschüsse würden an vielen Themen arbeiten, die sich leider im Haushalt nicht wiederfänden. Als zwingend sah er an, das "Risiko Naab" in der Finanzplanung der Stadt vorzusehen. Möglicherweise müsse die Stadt bei der Sanierung der inneren Naab und der Wehre mit bezahlen, was siebenstellige Summen verschlingen könnte. Die Rücklagenbildung lobte Mieschala und kündigte für seine Fraktion Zustimmung an.Anders als noch im Hauptausschuss stimmte auch die ÖDP dem Etat zu. Alfred Damm begründete dies damit, dass das Geld in Schulen und Hort gut investiert sei. Auch die Mittel für den barrierefreien Zugang zum Stadtpark seien gut angelegt. Mahnend verwies er auf die steigenden Personalkosten. Diese würden den Handlungsspielraum der Stadt spätestens dann einschränken, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so ergiebig sprudeln.Marion Juniec-Möller (Bündnis 90/Grüne), die ansonsten die Einschätzung ihres ÖDP-Kollegen teilte, widersprach hier: Die Aufstockung der Stellen in der Stadtplanung und der Wirtschaftsförderung sei notwendig, um "dem Gefühl des Stillstands" entgegen zu wirken. Jeweils einstimmig wurden auch die Finanzpläne der städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie der Bürgerspitalstiftung gebilligt.Die Verabschiedung des Haushalts im Stadtrat ist gewöhnlich das jährliche "Hochamt" für einen Kämmerer. Entsprechende Verwunderung herrschte auch am Montag im Gremium, als Oberbürgermeister Andreas Feller - der ansonsten gerne die Mitarbeiter der Verwaltung die vorliegenden Sitzungsunterlagen vortragen lässt - nach seinem Eingangs-Statement sofort CSU-Sprecher Andreas Wopperer das Wort erteilte. Das mag der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass um 20 Uhr die Verleihung des Sport-Ehrenbriefs auf der Agenda des Stadtrats stand. Stadtkämmerer Jens Wein jedenfalls konnte seine vorbereitete Präsentation unverrichteter Dinge wieder einpacken. Er kam zum Thema Haushalt nicht zu Wort.