Politik Schwandorf

21.02.2017

21.02.2017

Das Haushaltsjahr 2016 endete für den Landkreis mit einem Überschuss in Höhe von 4,1 Millionen Euro. Dieser Betrag kann der Rücklage zugeführt werden.

Einer Zusammenstellung der Kämmerei ist zu entnehmen, dass es im Verwaltungshaushalt zu Mehreinnahmen in einer Summe von rund 1,7 Millionen Euro gekommen war. Die markantesten Veränderungen ergaben sich bei der staatlichen Erstattung der Hausverwalterpauschale für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern (+ 677 000 Euro), beim Anteil an der Grunderwerbssteuer (+ 532 000 Euro) und bei den Erstattungen für Gastschüler an der Berufsschule (+ 390 000 Euro).Zugleich waren rund 2,7 Millionen Euro an Minderausgaben zu verzeichnen. Die wesentlichsten Einsparungen: Sozialhilfe (- 900 000 Euro), Verwaltungs- und Betriebsaufwand (- 630 000 Euro), Personalausgaben (- 550 000 Euro), Jugendhilfe ( - 350 000 Euro) und Sachverständigenkosten (- 325 000 Euro). 300 000 Euro mussten zum Ausgleich des Vermögenshaushalts eingesetzt werden.Kämmerer Michael Neckermann erklärte, dass sich vor allem die Entspannung in der Flüchtlingssituation und die Kostenübernahme durch den Staat spürbar auswirkten. "Auch wenn ich nun mal ein Optimist mit vielen Sorgen bin, lässt uns das Ergebnis des Haushalts 2016 zwar die Gelegenheit zum Durchatmen, aber nicht zum Ausruhen, und es gibt nach wie vor keinen Grund, den Kurs des sparsamen Wirtschaftens zu verlassen", betonte er. Unklar sei nämlich, wie lange das gegenwärtige Konjunkturhoch, allen weltweiten politischen Unsicherheiten zum Trotz, noch andauern wird.