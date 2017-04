Politik Schwandorf

27.04.2017

27.04.2017

Ein neues Blockheizkraftwerk und ein stromsparender Turboverdichter sorgen dafür, dass die Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf ihren Bedarf an elektrischer Energie fast komplett selbst decken kann. Technischer Leiter Robert Merkl belegte das in der Verbandsversammlung am Mittwoch mit Zahlen.

Einsparungen im Verbrauch dank des neuen Verdichters, der rund 100 000 Euro kostete, und höhere Leitung des neuen Blockheizkraftwerks, das in erster Linie mit Klärgas läuft führen dazu, dass sich die Kläranlage zu 83 Prozent selbst mit Strom versorgt. 2009 musste der Verband noch 1,6 Millionen Kilowattstunden vom Energieversorger kaufen. 2016 waren es laut Merkl noch 344 000 Kilowattstunden.Der Betrieb der Anlage, die Abwässer aus Schwandorf, Wackersdorf und Steinberg am See reinigt, verlief planmäßig. 2016 lag die Jahresabwassermenge bei 5,3 Millionen Kubikmetern im Zulauf. Die Reinigungsleistung genügt höchsten Ansprüchen. Der Fremdwasseranteil lag mit 22 Prozent "etwas hoch", wie Merkl aus seinem Gewässerschutzbericht zitierte. In den beiden vergangenen Jahren lag der Anteil deutlich niedriger, allerdings waren die Niederschläge auch geringer. Die Auslastung der Anlage lag 2016 bei 66 588 Einwohnergleichwerten. Ausgelegt ist die Anlage auf 110 000 Gleichwerte. Der anfallende Klärschlamm (788 Tonnen) wurde im Zementwerk in Karlstadt verbrannt. Künftig soll der Schlamm an den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung (ZTKS) gehen. Für die Anlage beim Müllkraftwerk läuft derzeit das Genehmigungsverfahren. Das bei der Trocknung anfallende Brüdenwasser wird in der Verbandskläranlage gereinigt. Das sei problemlos möglich, sagte Merkl auf Anfrage von Verbandsrat Andreas Weinmann (Schwandorf, SPD). Wie viel Gebühren der Verband dafür einnehmen könnte, steht noch nicht fest.Geschäftsführerin Marion Steffl stellte den Haushalt des Zweckverbands vor. Für den Betrieb der Kläranlage wird Schwandorf eine Umlage von gut 1 Million Euro zu bezahlen haben, Wackersdorf 384 000 Euro. Steinberg am See ist nicht Verbandsmitglied und rechnet mit Wackersdorf ab. Für den Schuldendienst bezahlt Schwandorf 52 500, Wackersdorf 27 000 Euro, schließlich sind für die Kreisstadt noch 49 000 Euro Investitionsumlage fällig, für Wackersdorf 34 400 Euro. Der Haushalt wurde wie die Jahresrechnung 2016 einstimmig gebilligt.