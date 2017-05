Politik Schwandorf

Damit "Bayern Bayern bleibt, wird die CSU in den anstehenden Wahlkämpfen Geschlossenheit zeigen und ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen", betonte Kreisvorsitzender Alexander Flierl bei der Kreisdelegiertenversammlung in Klardorf. Er skizzierte, wie seine Partei "Heimat gestaltet".

Die Basis geschaffen

"Kraftpaket für die CSU"

Neuwahlen Der neue Kreisvorstand besteht aus Kreisvorsitzenden Alexander Flierl. seinen Stellvertretern Thomas Ebeling, Martina Engelhard-Kopf, Elisabeth Weidner und Alexander Trinkmann. Schriftführer sind Manfred Wendl und Matthias Meier, Schatzmeister Michael Giesl, Beisitzer Bettina Bihler, Alexandra Graf, Thomas Hochmuth, Georg Hoffmann, Tobias Knechtel, Dominik Neumeier, Dr. Alexander Ried, Hermine Rodde, Christoph Schwarz. Max Beer, Martin Birner, Tobias Ehrenfried, Andreas Feller und Thomas Gesche. (ral)

-Klardorf. Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Alexander Flierl legte am Freitag im Gasthaus Obermeier zuerst den Fokus auf die beiden letzten - wahlfreien - Jahre. "Die CSU war trotzdem präsent", betonte er mit Blick auf eine Vielzahl von Veranstaltungen. "Es geht darum, vor Ort im Dialog mit dem Bürger zu sein". Ein Fundament dafür seien die Ortsverbände und die starken Arbeitsgemeinschaften der CSU. Flierl stellte fest, dass die CSU im Landkreis schlagkräftig aufgestellt sei. Nun stünden, angefangen bei der Bundestagwahl bis hin zu den Kommunalwahlen 2020, richtungsweisende Entscheidungen an.Die CSU habe sich stets für die Stärkung des ländlichen Raumes eingesetzt, betonte Flierl mit Blick auf die Schaffung des Heimatministeriums, die Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs, den Breitbandausbau und die Behördenverlagerung auf das Land. Der Kreisvorsitzende bestätigte dem Landkreis "eine gute wirtschaftliche Entwicklung" genommen zu haben. "Hier wurden keine Trends und Entwicklungen verschlafen". Die CSU habe sich einen vernünftigen Lärmschutz im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Hof auf die Fahnen geschrieben: "Für die Bürger muss das Optimale erreicht werden". Bayern gelte als das sicherste Bundesland, weise die geringste Kriminalitätsrate auf und habe die höchste Aufklärungsquote. Im Landkreis Schwandorf sei die Polizei mit fünf Inspektionen, einer Station und der Autobahnpolizei präsent.Bei der sozialen Sicherheit zeige sich die SPD "nebulös, unklar, unkonkret". Flierl stellte dagegen die gute wirtschaftliche Entwicklung in Bayern in den Mittelpunkt, welche die Basis für soziale Sicherheit schaffe. "Bayern ist das Familienland Nummer eins", betonte Flierl. Die Politik der CSU sei nicht auf Ideologie, sondern auf Lebenswirklichkeit und tatsächliche Bedürfnisse abgestellt". Die Heimatstrategie der Staatsregierung greife, so Alexander Flierl. "Die Steuerquellen sprudeln, die Wirtschaft wächst". Der Landkreis Schwandorf könne stolz sein auf seine "fleißigen und gut ausgebildeten Arbeitnehmer und seine innovativen Unternehmer" und brauche den Vergleich mit anderen Regionen nicht scheuen. Der Kreisvorsitzende forderte dazu auf, in den anstehenden Wahlkämpfen "Position zu beziehen, diese zu vertreten und anzupacken".MdB Karl Holmeier bezeichnete den Landkreis Schwandorf als "ein Kraftpaket für die CSU". Aus Berlin berichtete er, dass der geschlossene Kompromiss zum Länderfinanzausgleich nach der Wahlniederlage der SPD in Nordrhein-Westfalen wieder auf der Kippe stehe. Dies werde Bayern nicht akzeptieren, denn mit dem neuen Kompromiss verringere sich die jährliche Zahlung Bayerns um rund 1,3 Milliarden. Ein wichtiger Meilenstein sei die Gründung der Bundesautobahngesellschaft, damit der Autobahnbau gleichmäßig voran getrieben werden könne. In Sachen innere Sicherheit habe die CSU darauf gedrängt, Einbruchsdiebstahl härter zu bestrafen."Die CSU im Landkreis stand noch nie so gut da wie jetzt", fasste Landrat Thomas Ebeling zusammen. "Dies ist vor allem ein Verdienst der Basis, die immer vollen Einsatz vor Ort zeigt".