26.05.2017

Oberviechtach/Schwandorf. Das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Regionalentwicklung im Landkreis traf sich unter dem Vorsitz von Landrat Thomas Ebeling, um über weitere förderfähige Projekte zu beraten. Die Sitzung fand im Dr. Eisenbarth- und Stadtmuseum in Oberviechtach statt, welches in einer der letzten Leader-Förderperioden bereits bezuschusst wurde. Im Anschluss an die Sitzung konnten sich die Gremiumsmitglieder bei einer Führung von einem gelungenen Projektbeispiel überzeugen.

LAG-Managerin Stephanie Wischert informierte über die Mittelverteilung, den Stand des Monitorings sowie über laufende und geplante Projekte. Drei Vorhaben wurden diskutiert, bewertet und befürwortet, die einen Nutzen für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten bringen werden. Es handelt es sich um Mehrgenerationenplätze in Schönsee, Teublitz und Pfreimd. Damit steigt die Zahl der Mehrgenerationenprojekte auf zehn, nachdem im November bereits sieben andere Gemeinden bedacht wurden.Seit Anfang 2016 arbeiten zehn Kommunen aus dem Landkreis Schwandorf zusammen an einem Leader-Projekt, bei dem Mehrgenerationenplätze gefördert werden. Wie in der Mitgliederversammlung im Juni letzten Jahres beschlossen, werden unter Beachtung einer maximalen Förderquote von 60 Prozent maximal 180 000 Euro auf die beteiligten Kommunen verteilt. Die Ko-Finanzierung der einzelnen Plätze trägt die jeweilige Kommune.