09.05.2017

Das Grundstück zwischen Globus und Wackersdorfer Straße ist schon seit langem im Blick von Investoren. Jetzt läuft der nächste Anlauf: Kino, Hotel und zwei Restaurants. Der Planungsausschuss billigte die Pläne grundsätzlich - und schon beinahe euphorisch.

"Drei-Sterne-Premium"

Straße nach Niederhof

"Toll, toll, toll" sagte Andreas Wopperer (CSU) in der Sitzung am Dienstag, verband das mit einem Lob an OB Andreas Feller und schloss gleich die Hoffnung an, "dass das alles auch realisiert wird". Übernachtungs-Kapazitäten wie "ein anständiges Kino" seien dringen notwendig, das Grundstück liege dafür günstig.Stadtplanerin Sabine Pollinger hatte das Vorhaben erläutert: Die namentlich nicht genannten Investoren wollen demnach - ein Hotel der Kategorie "Drei-Sterne- Premium" auf rund 6000 Quadratmetern (qm) Fläche etwa in Höhe des bestehenden Pendlerparkplatzes, daran anschließend ein Kino mit fünf Sälen auf 3500 qm , und an der Straße Am Brunnfeld ein Steakhouse auf rund 1200 qm und ein Schnellrestaurant (Burger King) auf 3000 qm errichten. Die Straße nach Höflarn bliebe erhalten, der Parkplatz würde etwas versetzt und sogar größer als bisher. Die Investoren sollen mit der Verwaltung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan abstimmen. "Uneingeschränkte Zustimmung" signalisierte auch Manfred Schüller (SPD), der daran erinnerte, dass ähnliche Vorhaben dem Gremium schon mehrfach vorlagen (siehe Seite 25), unter anderem von Josef Feiler. Schon damals hatte der Stadtrat ausdrücklich seine grundsätzliche Zustimmung signalisiert, dann verlief das Projekt ab er im Sande. Prinzipiell, so Schüller, wäre es "zwar schöner, Kino und Hotel in der Innenstadt" zu haben, es fehle aber schlicht der Platz. Kurt Mieschala (UW) verwies auf die gute Anbindung über die Autobahn und die Bundesstraße und den damit verbundenen Einzugsbereich. Marion Juniec-Möller (Grüne/Ausschussgemeinschaft) begrüßte vor allem, dass das vorgesehene Hotel Drei-Sterne-Standard haben und kein einfaches "Etap-Hotel" entstehen soll. "Toll, toller, am tollsten wäre es natürlich, wenn es in der Innenstadt wäre," sagte Juniec-Möller dennoch passe das Vorhaben auch an diese Stelle. Ferdi Eraslan (FW) verzichtete auf ein Statement, stimmte aber ebenfalls zu.Nun beginnen die Mühe der Ebene: Die planungsrechtlichen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Bislang werden die Grundstücke landwirtschaftlich genutzt. Die Verwaltung habe mit den Investoren bereits zahlreiche Vorgespräche geführt, so Pollinger. Nun zeichne sich eine Realisierung des Projektes ab. Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind zahlreiche Unterlagen seites des Investors beizubringen. Parallel muss noch der Flächennutzungsplan geändert werden.Im Zusammenhang mit diesen Vorhaben will die Stadtplanung auch eine weitere, neue Straße Richtung Niederhof ins Auge fassen. Sie soll dann etwa auf der Trasse des bestehenden Wegs zwischen Globus und Niederhofer Straße verlaufen. Dazu will sich die Stadt die entsprechenden Grundstücke sichern. Für die Grundstücke an der Straße am Brunnfeld hat die Stadt mit dem Eigentümer einen Optionsvertrag geschlossen, der eine Nutzung auf Erbpacht vorsieht. Der bestehende Pendlerparkplatz und weitere kleinere Flächen in dem Bereich gehören bereits der Stadt.