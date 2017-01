Sport Schwandorf

23.01.2017

Schwandorf/Wackersdorf. (rhi) Der Fußball-Schiedsrichtergruppe Schwandorf gehören 239 Mitglieder an. Sie haben im vergangenen Jahr 4450 Spiele geleitet, von den Junioren bis zu den "Alten Herren". Bei der Hauptversammlung am Samstag in der Schwimmbad-Gaststätte in Wackersdorf blickte Obmann Florian Fleischmann auf "ein sportlich gutes Jahr" zurück und lobte "den hohen Leistungsstand der Gruppe".

113 Spiele geleitet

In der Regionalliga

Ehrungen Die Verbandsehrennadel in Gold für 30-jährige Zugehörigkeit erhielt Max Ebneth (SV Schwarzhofen). Mit dem Ehrenwimpel des Bezirks für 25-jährige Treue wurden Christian Reisinger (ASV Burglengenfeld) und Josef Weingärtner (SV Seebarn) ausgezeichnet. Adolf Kiener (FC Schwandorf) und Robert Rem (SV Leonberg) bekamen für 20 Jahre die Verbandsehrennadel in Silber.



Die goldene Ehrennadel des Bezirks und der Gruppe (15 Jahre) durften sich Jürgen Schmirler (TSV Dieterskirchen) und Tobias Wutz (TSV Dieterskirchen) anstecken lassen. Für zehn Jahre wurden Marco Göhlich (TSV Klardorf), Dominik Götz (TSV Stulln) und Luis Illan (ASV Burglengenfeld) mit der silbernen Ehrennadel des Bezirks und der Gruppe geehrt. Die Gruppe zeichnete ferner Schiedsrichter mit "runden" Einsätzen aus. 250: Markus Weinfurtner (SC Teublitz), Alexander Winter (SV Erzhäuser/Windmais). 500: Ingo Kagerer (FC Schwandorf), Mario Mailbeck (SC Ettmannsdorf), Felix Scharf (TV 1880 Nabburg). 750: Philipp Götz (SC Ettmannsdorf).



1000 Einsätze: Tobias Buchfink (JFG Oberpfälzer Seenland), Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld), Horst Lang (SV Erzhäuser/Windmais), Josef Schimmer (FC Schmidgaden). 1500: Josef Seidl (SV Fischbach). 1750: Robert Schmid (TV 1880 Nabburg). 2000: Ludwig Held (DJK Dürnsricht/Wolfring). (rhi)

Der Neulingslehrgang im März 2016 hat der Schiedsrichtergruppe 19 neue Mitglieder gebracht und den Einteilern die Besetzung der Spiele erleichtert. Eines der Talente ist Dominik Fischer vom FC Wernberg, den die Gruppe zum "Nachwuchsschiedsrichter des Jahres" gekürt hat. Erstmals wurde auch der Titel "Schiedsrichter des Jahres" vergeben. Die Wahl fiel auf Siegfried Plößl vom SV Pullenried, der im Alter von 75 Jahren noch immer rund 60 Spiele im Jahr pfeift.Fleißigster Schiedsrichter war Maik Kreye vom SC Weinberg mit 113 Einsätzen, gefolgt von Tobias Buchfink (Jugendfördergemeinschaft Oberpfälzer Seenland, 110) und Tobias Thanner (SC Kreith-Pittersberg, 100). Zählt man die Zahl der Einsätze und die Teilnahme an den Trainingsabenden zusammen, dann hat sich Tobias Buchfink den Titel "Aktivster Schiedsrichter" verdient.Bei der nächsten Monatssitzung am 13. Februar in Fronberg ist Zweitliga-Schiedsrichter Christian Dietz als Referent zu Gast. Der nächste Neulingslehrgang findet vom 24. bis 26. März in Wackersdorf statt. Obmann Florian Fleischmann ist gleichzeitig auch das sportliche Aushängeschild der Gruppe. Der Unparteiische des SC Kreith-Pittersberg pfeift als ein einziger in der Regionalliga. In der Bayernliga kommen Philipp Götz (SC Ettmannsdorf) und Eduard Maier (DJK Gleiritsch) zum Zug. In der Landesliga ist die Gruppe vertreten durch Marco Fenzl (ASV Burglengenfeld), Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld), Markus Haase (ASV Burglengenfeld) und Felix Scharf (TV Nabburg). Acht Schiedsrichter sind den Bezirksligen zugeteilt.