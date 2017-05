Sport Schwandorf

02.05.2017

3

0 02.05.2017

In der A-Klasse Mitte ließ es das Führungsduo richtig krachen. So bleibt es beim Vier-Punkte-Vorsprung des VfB Wetterfeld (1./56) gegenüber dem 1. FC Neunburg v. W. (2./52). Der VfB siegte beim SV Mitterkreith (9./22) mit 7:0, der FCN schoss den SV Neubäu II (12./17) mit 16:0 regelrecht vom Platz. Überraschend schwer tat sich der SV Seebarn (3./44) beim 3:2-Sieg über Schlusslicht SV Schwarzhofen II (13./13), der im Abstiegskampf weiter schlechte Karten hat, wenigstens den Relegationsrang zu erreichen.

TB Roding II 1:4 (0:1) SpVgg BruckTore: 0:1 (45.+2) Jörg Faltermeier, 0:2 (65.) Christoph Steiner, 1:2 (68./Foulelfmeter) Tobias Sturm, 1:3 (83./Foulelfmeter) Dominik Weinfurtner, 1:4 (90.) Marco Windl - SR: Dominik Schwarz (1.FC Zandt) - Zuschauer: 80(lfj) Die erste Stunde verlief noch einigermaßen ausgeglichen, Faltermeier gelang in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte setzte sich Bruck immer mehr durch und gewann verdient mit 4:1.TSV Nittenau II 2:0 (1:0) DJK ArrachTore: 1:0 (41.) Vladimir Semke, 2:0 (61.) Daniel Bagi - SR: Michael Schießl (SpVgg Bruck) - Zuschauer: 30(lfj) Die bessere Chancenverwertung entschied die ausgeglichene Begegnung zugunsten der Nittenauer Reservisten. Semke traf kurz vor der Pause zur Führung des TSV, Bagi sorgte nach gut einer Stunde Spielzeit für den 2:0-Endstand.SV Bernried 1:5 (1:1) TV BodenwöhrTore: 0:1 (36.) Daniel Ellert, 1:1 (38.) Petr Vachtl, 1:2/1:3/1:4/1:5 (61./69./86./88.) Christoph Zinnbauer - SR: Ernst Sonnberger (SV Gleißenberg) - Zuschauer: 60(lfj) Im ersten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe und der 1:1-Halbzeitstand ging in Ordnung. Nach Wiederbeginn zeigte Gästespieler Zinnbauer seinen Torinstinkt und schoss die Bernrieder mit vier Treffern quasi im Alleingang ab.SV Seebarn 3:2 (0:2) SV Schwarzhofen IITore: 0:1 (7.) Stephan Bauer, 0:2 (44.) Maximilian Lennert, 1:2 (49.) Peter Meier, 2:2 (69.) Tobias Ehebauer, 3:2 (89.) Alexander Zimmet - SR: Siegfried Plößl (SV Pullenried) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (64.) Stephan Bauer (Schwarzhofen)(lfj) Eine völlig indiskutable Leistung der Hausherren im ersten Durchgang ermöglichte es dem Schlusslicht, mit einer 2:0-Führung in die Pause zu gehen. Nach Wiederbeginn zeigte Seebarn ein anderes Gesicht, wobei zumindest die Einstellung stimmte. Das Team kam nun zu zahlreichen Torchancen, von denen Meier und Ehebauer zwei zum Ausgleich nutzten. Erst kurz vor Schluss sorgte Zimmert mit einem Sonntagsschuss für den umjubelten, aber glücklichen Heimsieg.1. FC Neunburg v. W. 16:0 (8:0) SV Neubäu IITore: 1:0/2:0/3:0 (1./3./11.) Yulian Kurtelov, 4:0 (17./Eigentor) Manuel Feldmeier, 5:0 (28.) Florian Zankl, 6:0 (29.) Georg Schmid, 7:0/8:0 (31./40.) Marin Marinov, 9:0 (50.) Jan Prochazka, 10:0 (52.) Marin Marinov, 11:0 (53.) Michal Mastny, 12:0 (59.) Yulian Kurtelov, 13:0 (63.) Jan Prochazka, 14:0 (73.) Marin Marinov, 15:0 (74.) Michal Mastny, 16:0 (89.) Marin Marinov - SR: Robert Prasch (SC Kleinwinklarn) - Zuschauer: 110(lfj) Das Ergebnis spricht Bände. Der FC Neunburg machte mit der Neubäuer Reserve kurzen Prozess und veranstaltete ein wahres Schützenfest. Den Auftakt zum Torreigen machte Kurtelov mit einem Hattrick, danach ließen die Pfalzgrafenstädter weitere 13 Tore zum unglaublichen 16:0-Endstand folgen.SV Mitterkreith - VfB Wetterfeld 0:7 (0:2) Tore: 0:1 (34.) Jan Havlicek, 0:2 (45.+2) Filip Webr, 0:3 (52.) Patrik Juras, 0:4 (65.) Filip Webr, 0:5 (67.) Jan Havlicek, 0:6 (72.) Filip Webr, 0:7 (78.) Jan Havlicek - SR: Udo Schirmer (SSV Schorndorf) - Zuschauer: 120