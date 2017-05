Sport Schwandorf

15.05.2017

3

0 15.05.2017

Der VfB Wetterfeld (1./62) hat in der A-Klasse West sein Meisterstück gemacht und steht nach dem 3:1-Sieg im Gipfeltreffen beim 1.FC Neunburg (2./55) als Aufsteiger in die Kreisklasse fest.

Die Pfalzgrafenstädter müssen über die Relegation versuchen, dem Meister nachzufolgen. In einem weiteren Endspiel um Platz drei, der allerdings nur statistischen Wert besitzt, besiegte der SV Seebarn (3./47) die SpVgg Bruck (4./42) mit 1:0.Als Absteiger steht der SV Schwarzhofen II (13./13) nach der 0:5-Pleite beim SV Bernried (5./37) fest. In die Abstiegs-Relegation geht der spielfreie SV Neubäu II (12./17).TV Bodenwöhr 7:2 (4:0) SpVgg MitterdorfTore: 1:0, 2:0 (21./26.) Patriot Jashari, 3:0 (29.) Christoph Zinnbauer, 4:0 (46.) Patriot Jashari, 4:1 (54.) Tobias Lorenz, 5:1 (69.) Christoph Zinnbauer, 6:1 (77.) Georg Dorrer, 7:1 (80./Foulelfmeter) Christoph Zinnbauer, 7:2 (85.) Tobias Lorenz - SR: Andreas Betz (SC Kreith) - Zuschauer: 30(lfj) Mit einer überzeugenden Leistung konnte der TV Bodenwöhr die Gäste aus Mitterdorf mit einer 7:2-Packung nach Hause schicken. Die erste Halbzeit dominierte der TV klar und legte mit einer 4:0-Pausenführung den Grundstein zum Sieg. Im zweiten Abschnitt konnten die Gäste die Partie etwas offener gestalten und auch zwei Tore erzielen. Allerdings traf die Heimelf noch dreimal zum 7:2-Endstand.SV Seebarn 1:0 (0:0) SpVgg BruckTore: 1:0 (78.) Tobias Ehebauer - SR: Josef Kneißl (DJK Dürnsricht) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (88.) Jörg Faltermeier (Bruck)(lfj) Im entscheidenden Spiel um Platz drei behielt der SV Seebarn am Ende knapp mit 1:0 die Oberhand. Beide Teams gingen gleich in die Vollen, so gab es in einer starken ersten Halbzeit hüben wie drüben einige klare Chancen. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie und wurde zum Kampfspiel. In der 78.Minute war es Ehebauer, der sich einmal entscheidend durchsetzen konnte und für den "Lucky Punch" sorgte. In der Restspielzeit konnten die Gäste nicht mehr zulegen, so dass der knappe Seebarner Sieg in Ordnung ging.FC Neunburg 1:3 (0:2) VfB WetterfeldTore: 0:1 (12.) Timo Heumann, 0:2 (26.) Jan Havlicek, 1:2 (84.) Jan Prochazka, 1:3 (90.) Jan Havlicek - SR: Eduard Maier (DJK Gleiritsch) - Zuschauer: 200(lfj) Mit einem verdienten 3:1-Sieg beim einzigen Titelkonkurrenten machte der VfB Wetterfeld die Meisterschaft klar und steigt in die Kreisklasse auf. Im Spitzenspiel erwischte Wetterfeld den besseren Start und ging durch die Treffer von Heumann und Havlicek in Führung. Trotzdem war die erste Hälfte im Großen und Ganzen ausgeglichen. Nach der Pause drückte Neunburg, aber trotz einer Vielzahl an Chancen gelang Prochazka lediglich ein Tor, da Gästetorwart Chrz ein überragendes Spiel machte und die FC-Stürmer zur Verzweiflung brachte. Mit einem Konter in der Schlussminute machte Havlicek mit dem 1:3 alles klar.TB Roding II 3:1 (2:0) TSV Nittenau IITore: 1:0 (33.) Thomas Schoierer, 2:0 (35.) Tobias Sturm, 2:1 (59./Foulelfmeter) Vladimir Semke, 3:1 (79.) Manuel Drexler - SR: Fritz Prenißl (DJK Vilzing) - Zuschauer: 100SV Mitterkreith 0:0 DJK ArrachSR: Martin Dahms - Zuschauer: 50SV Bernried 5:0 (1:0) SV Schwarzhofen IITore: 1:0 (34.) Vitalij Drohobeckyj, 2:0 (66.) Petr Vachtl, 3:0 (68.) Emanuel Wittmann, 4:0 (76.) Vitalij Drohobeckyj, 5:0 (90.) Jan Talas - SR: Mario Kiefl (FC Furth i.W.) - Zuschauer: 40