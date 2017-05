Sport Schwandorf

02.05.2017

7

0 02.05.2017

In der A-Klasse West veranstalten der SC Katzdorf II und der 1. FC Wernberg II ein wahres Torfestival: Sie schießen ihre Gegner mit zehn und sechs Toren ab. Für die Wernberger kommen die drei Punkte im Kampf um Tabellenplatz zwei gerade recht. Der SV Pullenried marschiert weiter geradewegs Richtung Meisterschaft.

Der SV Pullenried (1./58) nahm auch die schwere Hürde bei der DJK Weihern/Stein (4./45) mit einem 2:0-Sieg und dürfte angesichts des Restprogramms und vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft so gut wie in der Tasche haben.Um Platz zwei streiten sich noch der FC Maxhütte-Haidhof (2./54) und der 1. FC Wernberg II (3./53). Der FCM siegte bei der DJK Steinberg (6./39) mit 3:0, der FCW feierte beim TuS Dachelhofen (11./20) einen 6:0-Kantersieg.DJK Weihern/Stein 0:2 (0:0) SV PullenriedTore: 0:1 (77.) Lukas Böhm, 0:2 (89./Eigentor) Markus Stahl - SR: Willi Greber (SpVgg Teunz) - Zuschauer: 80Die Platzherren gestalteten die Begegnung gegen den Titelfavoriten lange Zeit vom Ergebnis her offen. Dann setzte sich der Tabellenführer in der Schlussphase doch durch. Böhm sorgte für die Pullenrieder Führung und ein Eigentor machte alles klar.FC OVI-Teunz II 0:10 (0:4) SC Katzdorf IITore: 0:1 (25.) Franco Galli, 0:2 (33.) Lukas Mette, 0:3 (38.) Franco Galli, 0:4 (45.) Andreas Niedermaier, 0:6 (60.) Philip Hafner, 0:7 (62.) Christoph Schmid, 0:8 (70.) Andreas Niedermeier, 0:9 (74.) Lukas Mette, 0:10 (84.) Andreas Niedermeier - SR: Lorenz Zwick (Silbersee) - Zuschauer: 25 - Gelb-Rot: (67.) Ralf Kalinke (Katzdorf); (78.) Patrick Graf (OVI-Teunz) - Rot: (83.) Sebastian Herzog (OVI-Teunz)Nur bis Mitte der ersten Halbzeit konnte die Heimelf dagegenhalten, dann fielen die Katzdorfer Tore wie reife Früchte. Zur Pause war die Partie mit 0:4 längst entschieden, nach dem Seitenwechsel luden die Gäste noch ein halbes Dutzend Treffer nach und sorgten für ein 0:10-Debakel.DJK Steinberg 0:3 (0:1) FC Maxhütte-HaidhofTore: 0:1 (24.) Tobias Silbereis, 0:2 (72.) Dominik Bücherl, 0:3 (90.) Tobias Silbereis - SR: Andreas Betz (SC Kreith) - Zuschauer: 80 - Rot: (55.) Eric Kleinert (Steinberg) grobes FoulspielDie DJK Steinberg zog sich gegen den Spitzenreiter achtbar aus der Affäre. Nach einem 0:1-Halbzeitrückstand musste die Heimelf nach einer Roten Karte lange Zeit in Unterzahl weiterspielen und gab sich am Ende mit 0:3 geschlagen.TuS Dachelhofen 0:6 (0:4) 1. FC Wernberg IITore: 0:1 (11.) Fabian Lang, 0:2 (25.) Sebastian Hägler, 0:3 (41./Foulelfmeter) Sebastian Gruber, 0:4 (43.) Christian Gebhardt, 0:5 (61.) Manuel Winkler, 0:6 (88.) Johannes Schweiger - SR: Markus Weinfurtner (SC Teublitz) - Zuschauer: 30Die personell geschwächte Heimelf stand gegen den ambitionierten Gast auf verlorenem Posten. Mit 0:4 war die Begegnung zur Pause längst entschieden. In der zweiten Halbzeit trafen die Gäste noch zweimal zum 6:0-Kantersieg.ASV Fronberg 1:2 (0:0) SC AltfalterTore: 0:1 (59.) Sebastian Hartmann, 1:1 (64.) Florian Obermeier, 1:2 (74.) Sebastian Hartmann - SR: Andreas Köstlmeier (DJK Steinberg) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (85.) David Zankl (Fronberg)In einem sehr schwachen Spiel gewann das glücklichere Team. Das Match war sehr ausgeglichen, wobei Fronberg kurz vor der Pause den sicheren Führungstreffer vergab. Nach der Pause hatte der ASV einen Lattentreffer, stattdessen traf Hartmann zur Gästeführung. Nur wenig später gelang Obermeier der Ausgleich. Doch die Hoffnungen auf etwas Zählbares des ASV wurden durch Hartmann zerstört, der einen Sololauf mit einem fulminanten Schuss zum 1:2-Endstand abschloss.SC Sinopspor 3:1 (1:1) SV AltendorfTore: 0:1 (14.) Vinzenz Graf, 1:1 (21.) Leotrim Berisha, 2:1 (68.) Kazim Özdemir, 3:1 (92.) Steven Dobosy - SR: Josef Kneißl (DJK Dürnsricht) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (66.) Veton Berisha (Sinopspor)Nach dem 1:1-Halbzeitstand kontrollierte der Gastgeber im zweiten Durchgang das Spiel. Trotz Unterzahl nach einer Ampelkarte entschied der SC das Match noch mit 3:1 für sich.SC Teublitz 3:1 (0:1) FC SaltendorfTore: 0:1 (45.+2) Andreas Niklas, 1:1 (82./Foulelfmeter) Michael Stegerer, 2:1 (84.) Mansour Shahikoladam, 3:1 (91.) Omid Akbarzadeh - SR: Alois Kleierl (SpVgg Pfreimd) - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: (36.) Torwart Max Pretzel (Teublitz) hält Foulelfmeter von Christian KaiserDer Gast lieferte in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel ab. Der FC lag zur Pause nicht unverdient in Führung, denn das Team scheiterte mit einem Elfer am Keeper des SC, bevor Niklas in der Nachspielzeit der Führungstreffer gelang. In Halbzeit zwei passierte lange nicht viel, Stegerer hatte die beste Chance, doch er verzog. Der FCS spielte seine Konter nicht sauber aus. Ein Elfmeter brachte die Wende. Teublitz schaltete einen Gang hoch erzielte das 2:1. In der Nachspielzeit brachte ein Konter den 3:1-Endstand.