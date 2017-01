Sport Schwandorf

21.01.2017

Für die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf kommt es am Sonntag, 17 Uhr, zum ersten Heimspiel in der Bayernliga-Rückrunde. Gegner ist der VfL Treuchtlingen antreten. Nach der tollen Aufholjagd am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer Wolnzach, als der TSV einen 19-Punkte-Rückstand fast noch in einen Sieg drehte, wollen die Schwandorfer genau an diese Leistung anknüpfen und wieder in die Erfolgsspur kommen.

"Wir hatten mit Wolnzach den schwierigsten Gegner zum Start der Rückrunde", sagt Trainer Sebastian Fischer. "Aber wir haben uns zwischenzeitlich sehr teuer verkauft und tolles Basketball gezeigt. Genau diese Defensivleistung müssen wir jetzt in jedem Spiel zeigen." Am Sonntag soll dies gegen den VfL Treuchtlingen klappen. Die Mittelfranken starteten Wochenende mit dem "zweitstärksten" Gegner in die Rückrunde. Im Heimspiel gegen den TuSpo Heroldsberg, aktuell Zweiter der Bayernligatabelle, unterlag der VfL nur knapp mit 57:61. Mit einer Bilanz von 4:8 belegen die Treuchtlinger aktuell zwar nur den zehnten Tabellenplatz. Allerdings hat der VfL damit nur zwei Niederlagen mehr als die fünftplatzierten Schwandorfer. Zudem ist die Reserve der Regionalligamannschaft des VfL Treuchtlingen immer für eine Überraschung gut und feierte kurz vor Weihnachten beispielsweise einen Sieg gegen den TV Augsburg (4.). "Treuchtlingen hat hervorragend ausgebildete Spieler, die alle heiß laufen können", weiß TSV-Coach Fischer. "Wir dürfen uns keine Auszeit leisten und müssen von Anfang an voll da sein, sonst werden wir große Probleme bekommen.Auch im Hinspiel brauchten die Schwandorfer lange, bis sie richtig loslegten. Zur Halbzeit war die Partie mit 31:29 für den TSV sehr ausgeglichen. Erst ein starkes drittes Viertel (22:8) leitete den Schwandorfer Sieg ein. "Diesmal wollen wir nicht erst in der zweiten Halbzeit voll anfangen, sondern ab der ersten Minute durchstarten", gibt sich TSV-Center Alwin Prainer kämpferisch.TSV Schwandorf: Lars Aßheuer, Stefan Beer, Christopher Bias, Vaidas Butkus, Sebastian Fischer, Leon Krampert, Johannes Pflamminger, Alwin Prainer, Daniel Rapo, Tobias Ruhland und Andreas Schindwolf