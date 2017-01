Sport Schwandorf

Die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf müssen am Samstag beim TSV Wolnzach antreten. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Fischer geht gegen den ungeschlagenen Tabellenführer (11:0) zwar als klarer Außenseiter ins Spiel, dennoch wollen die Schwandorfer für die Überraschung sorgen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr im Hallertau-Gymnasium in Wolnzach.

Absicherung nach unten

Die Partie Wolnzach gegen Schwandorf bedeutet für beide Seiten den Start in die Bayernliga-Rückrunde, doch die Voraussetzungen sind ganz verschieden: Wolnzach liegt mit elf Siegen bereits drei Siege vor dem Zweitplatzierten TuSpo Heroldsberg und hat die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga fest im Blick.Der TSV Schwandorf war zwar bis zur Mitte der Hinrunde (5:1) einer der ärgsten Verfolger des Tabellenführers, doch dann folgten vier Niederlagen und Schwandorf musste sich neu orientieren. Durch den Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Tegernheim haben die Oberpfälzer zwar jetzt wieder eine positive Bilanz (6:5), aber durch die ausgeglichene Liga kann es schnell gehen und der TSV steckt mitten im Abstiegskampf.Gerade deswegen ist jeder Punkt und jedes Spiel enorm wichtig: "Wir dürfen uns jetzt auf nichts ausruhen. Wir sind zwar aktuell Dritter aber haben nur drei Niederlagen weniger als der Letzte", weiß auch Fischer. "Deswegen werden wir gegen Wolnzach auch alles versuchen und vielleicht klappt es ja mit der Überraschung wie gegen Passau letztes Jahr."Für die schwierige Partie können die Schwandorfer voraussichtlich auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen. Nur Flügelspieler Stefan Münch reist sicher nicht mit nach Oberbayern.TSV-Kader: Lars Aßheuer, Stefan Beer, Christopher Bias, Vaidas Butkus, Sebastian Fischer, Leon Krampert, Johannes Pflamminger, Alwin Prainer, Daniel Rapo, Tobias Ruhland, Andreas Schindwolf, Dominik Zeitler