12.09.2016

Amberg. Riesenjubel brandete am Samstagnachmittag auf im Stadion des FC Amberg, denn der Bayernligist hat mit einem Treffer in der 91. Minute die dritte Liganiederlage in Folge verhindert - ein krasser Fehler des Gästekeepers musste dazu herhalten. So stand am Ende ein 1:1 (0:1) gegen den Spitzenreiter VfB Eichstätt.

Viele kleine Fehler

"Das war mehr als verdient, das hat jeder im Stadion gesehen. Wir haben schon in der ersten Hälfte ein Chancenplus und auch die zweite Halbzeit ständig gedrückt. Meine Mannschaft hat sehr viel Moral bewiesen, auch wenn der Ausgleich natürlich etwas glücklich war", zeigte sich FC-Trainer Günter Brandl zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.Sein Gegenüber Markus Mattes war hingegen bedient: "Wir müssen in der zweiten Halbzeit einen Konter setzen. Das Gegentor ist natürlich ärgerlich. Aber so ist das als Torwart: Machst du da einen Fehler, ist es oft entscheidend."Beide Trainer schickten eine ähnliche Startelf aufs Feld wie bei den letzten Auftritten: Günter Brandl tauschte im Vergleich zum Pokalsieg am Mittwoch einzig den angeschlagenen Emanuel Burgutzidis gegen Christian Knorr. Die Partie begann offen, Chancen blieben in den ersten 20 Minuten aber Mangelware. Die besten Möglichkeiten für den FC hatte Caleb Clarke, der jedoch entweder nicht genau zielte (9.) oder seinen Meister in VfB-Schlussmann Jonas Herter fand (11.). Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile, leisteten sich aber viele kleine Fehler sowohl im Aufbau als auch in der Defensive.Mit der ersten und einzigen Chance der ersten Hälfte ging der Spitzenreiter auch gleich in Führung: Fabian Schäll zirkelte einen Freistoß halbhoch um die wohl nicht ganz richtig postierte Mauer ins rechte Eck (30.).Beide Teams begannen den zweiten Abschnitt etwas aktiver. Eichstätts Michael Panknin prüfte Matthias Götz mit einem Fernschuss (48.), auf der anderen Seite hatten Sven Seitz (50.), Marco Wiedmann (51.), Andreas Graml (51.) und Julian Ceesay (53.) ebenfalls gute Chancen aus der Distanz. Aus dem Spiel heraus passierte beim FC aber zu wenig, auch weil die Lücke zwischen Abwehr und Angriff oft zu groß war und die Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlte. Der VfB hatte nach einer langen Phase ohne nennenswerte Höhepunkte die beste Möglichkeit, als Philipp Federl den Ball per Kopf verlängerte und so Matthias Götz zu einer Parade zwang (75.). Ein paar Minuten später hatten die Gäste dann Glück, als es keinen Handelfmeter für den FC gab. Sven Seitz vergab in der 88. Minute eine Riesenchance für den Gastgeber.Aber es gab am Ende doch noch Grund zum Jubeln für die Amberger: Nach viel Durcheinander in der VfB-Defensive nahm Caleb Clarke den Ball direkt, traf nicht mal richtig und Eichstätts Keeper Jonas Herter leistete sich einen dicken Patzer.