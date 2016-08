Sport Schwandorf

31.08.2016

4

0 31.08.2016

Partnerschaftslauf, Schulsportfeste, Fußballturniere und Vergleichskämpfe der Schützen: Die sportlichen Wettkämpfe mit der tschechischen Partnerstadt Sokolov haben inzwischen Tradition und reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Nun schlägt der Boxclub Schwandorf eine neues Kapitel auf.

Boxkämpfe Nachstehend die vorläufigen Paarungen (Kampfgemeinschaft BC Schwandorf/BC Sokolov jeweils erstgenannt):



Sparringskampf: Bazir Kadiri - Gegner noch nicht bekannt.



Wertungskämpfe: Im Bereich Kadetten/Junioren/Jugend tritt Simon Mezel gegen Petrov Samson an; David Berka gegen Denis Mattmüller; Dominik Mezel gegen Arthur Abrahamyan sowie Dominik Popelka gegen Namig Mammedov. In der Klasse der Senioren kämpfen Michael Matejovic oder Marc Ochsenstein gegen Jaroslaw Fabric; Frantisek Seblak gegen Syska Remiguez; Balal al Chalah gegen Lukas Kopecki; Marco Beck gegen Ali Parwani; Peter Freiberger gegen Erzen Rushiti und Alexandros Bochtis gegen Vaalid Tokoshasvili. (rhi)

Er richtet gemeinsam mit den Faustkämpfern aus Sokolov einen Boxkampf aus. "Ring frei!" heißt es am Sonntag um 10.15 Uhr in der Oberpfalzhalle. Gegner ist eine Auswahl aus Unterfranken. Auf dem Programm stehen zehn Wertungskämpfe von der Jugend bis zu den Senioren. Die Gastgeber stellen eine gemischte Mannschaft mit Kämpfern aus Schwandorf und Sokolov. Darunter auch zwei Flüchtlinge, die seit einigen Monaten beim BC Schwandorf trainieren.Die Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Ernst Schober (Schwandorf) und Antonin Lebeda (Sokolov), sowie die Vorstände der beiden Boxclubs organisieren einen Wettkampf, der eigentlich schon beim Pfingstvolksfest hätte stattfinden sollen. Damals kam ihnen jedoch eine Veranstaltung eines privaten Boxpromotors in die Quere. Deshalb verlegte man den Vergleichskampf nun auf den 4. September.