24.04.2017

An vier Tagen kämpften die Schachspieler bei der Oberpfälzer Einzelmeisterschaft in Windischeschenbach um den Titel. An diesem Wettbewerb nahmen auch neun Vertreter des Schachklubs Schwandorf teil - und dies sehr erfolgreich.

In der Meisterklasse I, die den Oberpfalzmeister ausspielte, spielten Stephan Stöckl und Johannes Paar ein ausgezeichnetes Turnier. Letztlich kamen beide auf 4,5 Punkte aus den acht zu spielenden Runden. Stephan Stöckl wies von allen die beste Feinwertung auf und kam auf den dritten Platz. Johannes Paar landete mit etwas schlechterer Wertung auf Rang fünf. Maximilian Stöckl war einziger Schwandorfer in der Meisterklasse II. Bei seiner ersten Teilnahme holte das 14-jährige Nachwuchstalent vier Punkte und platzierte sich auf Platz 13 unter den 24 Teilnehmern.In der Meisterklasse III dominierten die Schwandorfer von Beginn an. Die beiden 15-jährigen Eric Steger und Oliver Schmidt drückten dem Turnier ihren Stempel auf. Eric Steger siegte mit 6,5 Punkten und blieb ebenso ungeschlagen wie Oliver Schmidt, der mit 6,0 Zählern auf den dritten Platz kam und nur aufgrund der schlechteren Feinwertung den zweiten Platz verpasste. Das gute Abschneiden rundete Bernd Eichinger mit 5,5 Punkten auf Platz sechs ab. Alle drei Spieler schafften zudem den Aufstieg und dürfen nächstes Jahr in der Meisterklasse II an den Start gehen. Walter Adlhoch holte vier Punkte, Leonard Stöckl erspielte 3,5 Zähler und Dominik Helbling 3 Punkte.