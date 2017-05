Sport Schwandorf

14.05.2017

20

0 14.05.201720

Schöner geht's kaum: Ein Sieg gegen den ersten Verfolger, ein Sieg gegen den Nachbarklub und ein Sieg, der den Titel und Aufstieg perfekt macht. Der TV Nabburg hatte mit dem 3:1 in Kemnath einen perfekten Tag und ist kommende Saison Kreisligist.

Der TV Nabburg holt sich mit einem 3:1-Erfolg im Spitzenspiel beim SV Kemnath vorzeitig die Meisterschaft und krönt die überragende Saison der Mannschaft mit dem Kreisligaaufstieg. Dabei waren die Gastgeber vor einer stattlichen Zuschauerkulisse in der 22. Minute durch Toni Walter in Führung gegangen.Der hervorragende Moral und Zusammenhalt der die Nabburger Mannschaft in dieser Saison schon mehrmals auszeichnete sorgte mit Einsatz und Laufbereitschaft noch vor der Pause zum 1:1-Ausgleich durch den Spieler der Saison Patrick Greindl. Der eingewechselte "Oldie" Roman Karel sorgte nach einer Stunde für die vielumjubelte 2:1-Führung. Patrick Greindl krönte seine Leistung mit dem "Tor zur Meisterschaft" und dem 3:1.SV Trisching 1:2 (0:1) Eintr. SchwandorfTore: 0:1 (33.) Egzon Latifi, 0:2 (78.) Turgut Eraslan, 1:2 (82.) Michael Eckl - SR: Josef Strahl (Erzhäuser-Windmais) - Zuschauer: 80Der SV Trisching kann zu Hause gegen die Schwandorfer Eintracht nicht gewinnen und unterlag denkbar knapp mit 1:2. Die Führung für die Schwandorfer resultierte aus einem Absprachefehler zwischen dem Trischinger Keeper und seiner Hintermannschaft. Gästespieler Egzon Latifi brauchte den Ball nur noch in die Maschen zu lupfen. Die Trischinger waren in dieser Begegnung spielerisch leicht unterlegen, Schwandorf war dominierend, ohne sich jedoch nennenswerte Tormöglichkeiten zu erspielen. Gästetorjäger Turgut Eraslan erzielte dann zwölf Minuten vor dem Ende die 2:0 Führung. Postwendend verkürzten die nicht aufgebenden Trischinger durch Michael Eckl. Beinahe hätte dann Spielmacher Jonathan Schatz den Ausgleich noch erzielen können. Sein Heber aus 15 Metern Torentfernung ging jedoch knapp am Pfosten vorbei.SV Diendorf 2:2 (2:2) SV LeonbergTore: 0:1 (8.) Johannes Haas, 0:2 (19.) Sebastian Eimer, 1:2 (22.) Martin Graf, 2:2 (41.) Michael Schärtl - SR: Thomas Hüttner (Schlicht) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (38.) Matthias Plödt (Diendorf) wiederholtes Foulspiel; (62.) Alexander Huber (Leonberg) wiederholtes FoulspielDer SV Diendorf trennte sich vom SV Leonberg leistungsgerecht mit 2:2. Die Gäste erwischten den besseren Start, Diendorf verschlief die Anfangsminuten und die Rank-Elf konnte durch Treffer von Johannes Haas und Sebastian Eimer bis zur 20. Minute die komfortable 2:0-Führung erzielen. Der SV Diendorf wachte nun auf und kam in der 22. Spielminute durch Martin Graf zum 1:2-Anschlusstreffer. Nachdem Diendorfs Matthias Plödt wegen Meckerns die Gelbe Karte sah und in der 38. Minute gelbwürdig foulte, schickte Schiedsrichter Thomas Hüttner diesen vorzeitig zum Duschen. Dies war wie ein Weckruf für die Hausherren, die nun weiter kämpften und vier Minuten vor dem Pausenpfiff durch Michael Schärtl den 2:2-Ausgleich erzielten. Dies war zugleich der Endstand in einer kampfbetonten Kreisklassenpartie.SV Kemnath/Bu. 1:3 (1:1) TV NabburgTore: 1:0 (22.) Toni Walter, 1:1 (38.) Patrick Greindl, 1:2 (58.) Roman Karel, 1:3 (75.) Kamil Krysl - SR: Alois Bösl (Schönsee) - Zuschauer: 120(seb) Der TV Nabburg machte am Buchberg sein Meisterstück in der Kreisklasse West und das verdientermaßen, denn er stellte die cleverere Mannschaft mit den besseren Einzelspielern. Die Heimelf gab ihr Bestes, war aber stark gehandicapt, da mit Manuel Rom und Tobias Rudolphi die gesamte Sturmreihe verletzungsbedingt ausfiel. Dennoch begann die Begegnung recht verheißungsvoll für den Gastgeber, denn Toni Walter fasste sich Mitte der ersten Hälfte ein Herz und zog aus 25 Metern ab, so dass der Ball unhaltbar zur Führung einschlug. Ebenso unhaltbar war der Ausgleichstreffer, als Patrick Greindl einen Freistoß aus 20 Metern flach ins lange Eck setzte. Von da an bekam der TV Oberwasser, hatte klare Vorteile im Spielaufbau und erspielte sich einige Chancen, von denen zwei zum sicheren Sieg verwandelt wurden. Trotz der Niederlage bleibt der SV Kemnath im Rennen um den Relegationsplatz.SpVgg Pfreimd II 2:1 (0:1) TSV TrausnitzTore: 0:1 (1.) Martin Langmann, 1:1 (53.) Dennis Lobinger, 2:1 (60.) Maximilian Brunner - SR: Josef Lehner (SpVgg Schönseer Land) - Zuschauer: 100Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte geht der knappe 2:1-Erfolg der Pfreimder in Ordnung. Die Partie begann für die Gastgeber äußerst ungünstig. Der ehemalige Pfreimder Spieler und Trainer Martin Langmann köpfte eine Freistoßflanke aus 6 Metern ungehindert ein (1.). Die Pfreimder erholten sich nur langsam von diesem Rückstand. Große Torchancen gab es keine. Nach Wiederanpfiff kam die Pfreimder "Zweite" wie verwandelt aus der Kabine. In der 53. Minute fiel der Ausgleich. Dennis Lobinger nahm ein Zuspiel von Tobias Bernklau im Trausnitzer Strafraum an und ließ Ewald Bäumler im Tor der Gäste keine Chance. Pfreimd spielte nun auf den Führungstreffer, der auch nach dem schönsten Spielzug des Spiels in der 60. Minute fiel. Florian Wilhelms Hereingabe verwandelte Maximilian Brunner aus kurzer Distanz. In den letzten zehn Minuten drückte dann der TSV auf den Ausgleich, klare Torchancen konnten sie aber nicht mehr herausspielen.SG SAD/Ettmannsd. 3:2 (2:1) SV HaselbachTore: 1:0 (22.) Maximilian Nimsch, 2:0 (38.) Ludwig Hofer, 2:1 (42.) Riccardo Frank, 2:2 (53.) Georg Mayer, 3:2 (62.) Christoph Stenzel - SR: Ronny Berger (SV Altendorf) - Zuschauer: 130(aho) Ein spannendes Match lieferten sich die abstiegsbedrohte SG und der noch im Aufstiegsrennen befindliche SV Haselbach. Durch eine wahre Energieleistung gewannen die Gastgeber am Ende verdient mit 3:2 und schafften dadurch den Verbleib in der Kreisklasse. Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, das durch Maximilian Nimsch und Ludwig Hofer mit 2:0 in Führung ging. Haselbach verkürzte noch vor dem Seitenwechsel durch Riccardo Frank auf 2:1. In der zweiten Hälfte erwischte der SV Haselbach den besseren Start, er drängte auf den Ausgleich. Den besorgte Georg Mayer in der 53. Minute. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für die SG. Den entscheidenden dritten Treffer für die Platzherren erzielte Christoph Stenzel in der 62. Minute.SC Weinberg 1.1 (1:0) TSV KlardorfTore: 1:0 (45./Foulelfmeter) Bastian Prüger, 1:1 (57.) Florian Liebl - SR: Willi Greber (Teunz) - Zuschauer: 100Ein ausgeglichenes Spiel beider Abstiegskandidaten sahen die 100 Zuschauer auf dem Schwandorfer Weinberg. Hierbei hatten die Gastgeber hinsichtlich der Spielanteile in Abschnitt eins leichtes Übergewicht. Infolgedessen gingen die Hausherren durch Bastian Prüger quasi mit dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Nach Wiederbeginn leistete sich der bereits abgestiegene SC Weinberg dann einen kapitalen Abwehrfehler, woraus die Gäste aus Klardorf durch Florian Liebl mit dem 1:1 Kapital schlagen konnten.SC Kreith 2:0 (1:0) TV WackersdorfTore: 1:0 (45.) Christoph Voit, 2:0 (76.) Wolfgang Frey - SR: Michael Schießl (Bruck) - Zuschauer: 60Der SC Kreith/Pittersberg setzt seine Siegesserie fort und erreichte mit dem 2:0 über den TV Wackersdorf die 30-Punkte-Markte und befindet sich im sicheren Tabellenmittelfeld. Christoph Voit hatte die Hausherren mit dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung gebracht. Nach Beginn von Abschnitt zwei dominierte weiter der SC Kreith und erhöhte knapp eine Viertelstunde vor dem Ende durch Wolfgang Frey zum 2:0-Endstand.