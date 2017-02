Sport Schwandorf

05.02.2017

17

0 05.02.201717

Im Rampenlicht standen am Freitag jene Akteure, die sich im vergangenen Jahr auf der überregionalen Sportbühne behaupten konnten. Die Titelsammlung reichte vom Schützenkönig bis zum Ju-Jutsu-Meister und vom Box-Champion bis zum Tanzkönig. 18 Einzelsportler bekamen eine "Goldmedaille".

Nabburg. (rhi) Auf Bundesebene qualifizierten sich die Schützen Markus Gleißl, Nadine Gold, Andriy Griny, Sebastian Gleißl (alle SG Eichenlaub Saltendorf), Günter Baumkirchner und Sarah Koch (SG Schwarzenfeld), Herbert Hartl (SG Alt Ponholz), Nick Ruß (Tell Schwandorf), Albert Sittl (Stadtschützen Pfreimd), Benedikt Kemptner (Hubertus Knölling) sowie Patrick Wagner und Mario Bösl (SLG Schwandorf)."Gold" hatten ferner die "Luckyliners" Rebecca Walzer, Lucie Seidel und Larissa Weiß (Wackersdorf), der Casting-Werfer Karl-Heinz Brandl (Sportanglerverein Schwandorf) und Martin Korn verdient, der an der Weltmeisterschaft im Racketlon teilgenommen hat. Deutsche Mannschaftsmeister wurden die Stockschützen des FC Neunburg v.W., die "Luckyliners" Wackersdorf und der Tischtennisspieler Sebastian Birk vom FC Maxhütte-Haidhof.Landrat Thomas Ebeling und der Präsident des Landkreissportverbandes, Horst Heinlein, gratulierten den Sportlern und dankten den Trainer, Betreuern und Funktionären für die Unterstützung. Der Präsident des Oberpfälzer Schützenbundes, Franz Brunner, blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die OSB-Vertreter gewannen bei den Olympischen Spielen in Rio fünf Medaillen. Zwei Mannschaften schießen in der ersten Bundesliga. Nabburgs dritte Bürgermeisterin Heidi Eckl, MdB Karl Holmeier und BLSV-Bezirksvorsitzender Hermann Müller beglückwünschten den "sportlichen Landkreis" zu diesen Erfolgen.Die musikalischen und szenischen Highlights setzten die Bigband des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums unter der Leitung von Stefan Schindler und die AWO-Tanzgruppe Grün-Weiß Oberviechtach unter der Regie von Michael Welnhofer.