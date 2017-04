Sport Schwandorf

28.04.2017

3

0 28.04.2017

Der elfte Landkreislauf führt am 20. Mai von Kulz nach Teublitz. Läufer müssen dabei 65,4 Kilometer und Walker 17,4 Kilometer bewältigen. Die Veranstaltung richtet sich an trainierte und untrainierte Sportler gleichermaßen. Jeder, der Lust auf Bewegung hat, kann sich am 20. Mai um 8 Uhr auf die Lauftrecke und ab 9 Uhr auf die Walkingstrecke wagen.

Die beiden Organisatoren Walter Kraus und Christian Meyer haben eine landschaftlich schöne Strecke ausgearbeitet. Der erste Abschnitt führt von Kulz auf einer Länge von 4,6 Kilometern bis Berg. Die Teilnehmer müssen dabei 75 Höhenmeter bergauf und 75 Höhenmeter bergab bewältigen.Die Läufer starten auf der Festwiese an der Moosstraße in Kulz und laufen auf der Straße in Richtung Dautersdorf bergab. Nach 100 Metern biegen sie links in den Feldweg ein und laufen dort bis Kilometer 0,6, wo sie rechts in die Straße nach Thanstein einbiegen. Nach 900 Metern führt die Strecke am Regenüberlaufbecken rechts in den Feldweg hinein. Die Läufer folgen der gelb-weiß-gelben Markierung des Oberpfalzweges. Bei Kilometer 1,3 geht es geradeaus in Richtung Scheune und bei Kilometer 1,8 rechts der gelb-weiß-gelben Markierung folgend. Nach 2,7 Kilometern laufen die Sportler geradeaus. 300 Meter weiter biegen sie rechts auf die kleine Asphaltstraße ein. Bei Kilometer 3,1 führt die Strecke nach rechts auf die Straße in Richtung Hebersdorf. Nach 300 Metern laufen die Sportler links in Richtung Heinrichskirchen. Bei Kilometer 3,6 führt die Strecke nach rechts Richtung Berg. Nach 4,6 Kilometern erreichen die Läufer die Wechselstelle beim "Bulldogdoktor Greiner Hans". (Hintergrund)