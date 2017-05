Sport Schwandorf

05.05.2017

2

0 05.05.2017

(tsr) Zur Vorbereitung auf die anstehenden Wettkämpfe in der Freibadsaison verbrachte der Schwimmclub Schwandorf ein viertägiges Trainingslager in Eichstätt. Nach der Anreise bezogen die 30 Schwimmer im Alter von 7 bis 15 Jahren ihr Quartier in der Jugendherberge, ehe am Nachmittag mit zwei Stunden Schwimmtraining im Hallenbad und eineinhalb Stunden Trockentraining in der Turnhalle die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Programm standen.

Am zweiten und dritten Tag des Trainingslagers standen jeweils zwei Stunden Schwimmtraining am Vormittag und Nachmittag sowie jeweils eine gut einstündige Trainingseinheit in der Turnhalle auf dem Trainingsplan, wo auch mit Zirkeltraining und Koordinations- und Stabilisationsübungen an der Athletik gefeilt wurde. Wer bei dem straff durchorganisierten Trainingsplan noch nicht müde war, durfte sich abends beim Kegeln austobenNachdem am letzten Tag des Trainingslagers bereits nach dem Frühstück die Zimmer wieder geräumt wurden, stand dann am Vormittag noch eine Trainingseinheit im Hallenbad auf dem Programm. Nach einer letzten Stärkung beim Mittagessen ging es dann noch ein letztes Mal ins Hallenbad, wo ein kleiner Leistungstest in Form eines Testwettkampfes auf dem Programm stand.