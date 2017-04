Sport Schwandorf

25.04.2017

Der SC Ettmannsdorf muss diesmal auch unter der Woche ran. Heute steht das Nachholspiel beim SV Sorghof auf dem Plan. Die Studtrucker-Elf will mit drei Punkten die Heimfahrt antreten.

Ettmannsdorf . Drei Tage nach dem 1:1 gegen den FC Sturm Hauzenberg, das auf den ersten Blick einen unerwarteten Punktverlust für den SC Ettmannsdorf bedeutete, steht die Mannschaft wieder in der Pflicht. Heute um 18.30 Uhr tritt sie beim SV Sorghof zum Nachholspiel an. Nochmals ausrutschen will der SCE gegen den Tabellenletzten nicht, er will sich die Punkte holen und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.Verraucht ist der Ärger beim Ettmannsdorfer Trainer nach dem 1:1 im letzten Heimspiel nicht. Die Leistung habe an diesem Tag absolut nicht gestimmt, es war ein ganz schwacher Auftritt seiner Elf, kritisierte Timo Studtrucker hinterher. "So dürfen wir heute in Sorghof nicht auftreten. Wir brauchen wieder mehr mannschaftliche Geschlossenheit", sagt der Coach. Der SCE müsse den Gegner, der um seine allerletzte Chance kämpft, den direkten Abstieg doch noch zu vermeiden, unter Druck setzen und diesen zu Fehlern zwingen. Das Ettmannsdorfer Spiel müsse druckvoller sein. Davon war am Sonntag nichts viel zu sehen. Viele Einzelaktionen prägten das Geschehen statt schnelles Umschalt- und Kombinationsspiel.Im heutigen Nachholspiel wird sich der SCE auf eine defensiv eingestellte Heimelf einstellen müssen. Dadurch werden die Räume in der Offensive sehr eng. Das bedeutet, dass die sich bietenden Torchancen effektiver genutzt werden sollten. "Unser Ziel ist ein schnelles Tor, um den Gegner aus der Reserve zu locken", so Studtrucker. Anders als im Hinspiel, das der SCE dominierte, aber trotzdem verlor, wollen sich die Gäste diesmal revanchieren.Allerdings hat der SC-Coach einige Personalsorgen. Fehlen werden Lukas Strahl, Damian Huf und Timo Vollath, fraglich sind Daniel Bohnert und Daniel Bäumler, die sich gegen Hauzenberg Verletzungen zugezogen haben. "Trotz der Ausfälle haben wir immer noch genügend Potenzial, um in Sorghof gewinnen zu können", ist der SC-Trainer sicher.