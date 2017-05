Sport Schwandorf

21.05.2017

In der Kreisklasse West standen nur die beiden Relegationsteilnehmer noch nicht fest. Nach dem 4:0-Sieg des SV Kemnath beim TSV Klardorf sind auch die letzten Entscheidungen gefallen.

Mit einem klaren und hochverdienten 4:0-Erfolg des SV Kemnath beim TSV Klardorf sichert sich der Absteiger die Relegation um die Rückkehr in die Kreisliga. Der TSV Klardorf ist seit 14 Pflichtspielen ohne Sieg und muss deswegen den Weg über die Relegation gehen, um möglicherweise die Liga noch halten zu können.SV Haselbach 2:2 (1:1) SV DiendorfTore: 0:1 (12.) Michael Schärtl, 1:1 (26.) Christian Tschoritsch, 1:2 (50.) Christopher Burggraf, 2:2 (81.) Riccardo Frank - SR: Stefan Bauer (Klardorf) - Zuschauer: 120Der SV Haselbach verabschiedet sich mit einem 2:2 gegen den SV Diendorf von seinen Anhängern. Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern. Dennoch erzielte Michael Schärtl nach zwölf Minuten die Führung für die Gäste. In der 26. Minute donnerte Michael Tschoritsch den Ball zum 1:1 in die Maschen. Im zweiten Durchgang hatten erneut die Diendorfer den effektiveren Start und gingen nachdurch Christopher Burggraf mit 2:1 in Führung. Torjäger Riccardo Frank rettete den Haselbachern neun Minuten vor dem Ende noch das gerechte Remis.TV Wackersdorf 1:3 (0:2) SV TrischingTore: 0:1/0:2 (37./FE./41.) Jonathan Schatz, 0:3 (53.) Martin Radlsteiner, 1:3 (82.) Sven Gerlach - SR: Christian Reisinger (Burglengenfeld) - Zu.: 120Vom TV Wackersdorf war es die schwächste Saisonleistung. Der Gast aus Trisching hätte weit höher führen müssen. Gerade das Engagement der Abwehr war eine bodenlosen Frechheit dem eigenen Publikum gegenüber, zumal die Trischinger ein ums andere Mal ungehindert auf das Wackersdorfer Gehäuse zuliefen. Im zweiten Spielabschnitt war es dann etwas besser.TV Nabburg 1:1 (0:0) SpVgg Pfreimd IITore: 0:1 (55.) Peter Schießl, 1:1 (66.) Maximilian Hille - SR: Manfred Schloderer - Zuschauer: 70Beiden Mannschaften merkte man an, dass es in dieser Partie um nichts mehr ging. Pfreimd kam besser ins Spiel und war im ersten Spielabschnitt die dominierende Mannschaft, ohne sich klare Einschussgelegenheiten erspielen zu können. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, Pfreimd war technisch besser, wobei die Hausherren immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne setzen konnten. Die 1:0-Führung für die Pfreimder erzielte Peter Schießl. Nur wenig später konnte Nabburgs Maximilian Hille den gerechten 1:1-Endstand erzielen.TSV Trausnitz 3:2 (2:0) SC KreithTore: 1:0 (16.) Maximilian Mörtl, 2:0/3:0 (20./47.) Benedikt Nahlovsky, 3:1 (64.) Andrei Krutsch, 3:2 (72.) Christoph Voit - SR: Horst Lang - Zuschauer: 60(hny) Mit einer guten Leistung besiegte der TSV Trausnitz den SC Kreith mit 3:2 und bedankte sich so für die erfolgreiche Arbeit von Trainer Gerald Lösch. Ein wenig Wehmut war auf dem Gelände des TSV schon zu spüren, geht doch eine Ära als eigenständiger Verein zu Ende. Die Heimelf begann konzentriert und ging verdient durch Maximilian Mörtl mit 1:0 in Führung. Benedikt Nahlovsky stellte mit einem Doppelpack auf 3:0, das Spiel schien entschieden, doch Andrei Krutsch und Christoph Voith brachten die Gäste wieder zurück ins Spiel. Kreith war nun nah am Ausgleichstreffer, doch Trausnitz überstand diese Drangphase schadlos.TSV Klardorf 0:4 (0:3) SV KemnathTore: 0:1 (10.) Christian Kumeth, 0:2/0:3 (17./39.) Manuel Rom, 0:4 (62.) Andreas Plank - SR: Erich Krumbholz (Nittenau) - Zu.: 80Der SV Kemnath sichert sich hochverdient durch einen 4:0-Auswärtserfolg die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga. Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Christian Kumeth Führung. Den Klardorfern fehlte die Qualität, um das Spiel noch mal zu kippen. Der erfahrene Manuel Rom erhöhte noch vor der Pause mit einem Doppelschlag auf 3:0 für den SV Kemnath, der nun nach einem Jahr Abstinenz in der Kreisliga wieder auf die Rückkehr hoffen darf. Den Schlusspunkt in einer sehr einseitigen Partie setzte Andreas Plank.SV Leonberg 1:1 (1:1) SC WeinbergTore: 1:0 (25.) Bernhard Brandl, 1:1 (35.) Mario Knerer - SR: Ralf Waworka (Kleinwinklarn) - Zu.: 80 - Gelb-Rot: (75.) Alexander Horn (SC Weinberg) wegen wiederholtem Foulspiel - Rot: (86.) Dennis Karatas (SC Weinberg) wegen rüdem FoulspielDer SV Leonberg trauert den vielen vergebenen Torchancen der ersten Halbzeit hinterher. Die Elf von Armin Rank brachte das Kunststück fertig, oftmals das leere Tor zu verfehlen. Dennoch gingen die Hausherren in der 25. Minute durch Bernhard Brandl in Führung. Durch einen Sonntagsschuss glich Mario Knerer in der 35. Minute aus. Im zweiten Durchgang war der SV Leonberg weiter spielbestimmend, ohne dabei jedoch den Heimsieg unter Dach und Fach bringen zu können.Eintracht Schwandorf 0:4 (0:2) SG SAD/Ettm. IIITore: 0:1 (3.) Tim Ruß, 0:2 (35.) Basel Kasem, 0:3 (55.) Fabian Pösl, 0:4 (77.) Damian Huf - SR: Alois Bösl (Schönsee) - Zuschauer: 120Hochverdienter Sieg im Stadtderby: Alle vier Treffer resultierten aus individuellen Fehlern der Hintermannschaft der Gastgeber. Tim Ruß brachte die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung. Dem 2:0 ging ein verschossener Foulelfmeter der Eintracht voraus. Vaclav Klail knallte den Ball an die Querlatte, aus dem direkten Gegenzug schlugen die Gäste durch Basel Kasim Kapital. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel weiter ausgeglichen, wobei die Gäste durch Fabian Pösl und Damian Huf die effizientere Spielweise zeigten.