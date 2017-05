Sport Schwandorf

21.05.2017

21.05.2017

Ettmannsdorf. Es hat nicht mehr gereicht für den SC Ettmannsdorf. Durch das 0:1 beim TSV Seebach kassierte die Truppe des scheidenden Trainers Timo Studtrucker die dritte Niederlage in Folge. Als positive Randnotiz bleibt zu erwähnen, dass sich die Mannschaft als Tabellenzehnter trotzdem für die Verbandspokalrunde in der kommenden Saison qualifiziert hat.

Das Spiel gegen den Neuling, der vorzeitig als Teilnehmer an der Abstiegsrelegation feststand, war alles andere als berauschend. Dazu trug auch der Gegner bei, der sich zwar bemühte, aber nur wenig gelungene Angriffe zuwege brachte. Beim SCE hatte der Coach die eine oder andere Änderung in der Anfangsformation vorgenommen. Es entwickelte sich eine Partie mit wenig Torraumszenen. Die Anfangsphase gehörte den Niederbayern, die sich mit einem positiven Eindruck von ihren Fans verabschieden wollten.Nach fünf Minuten hatte der TSV die erste Torchance, die von der Ettmannsdorfer Abwehr noch vereitelt wurde. Drei Minuten später war Christoph Beck erfolgreicher, er traf zum 1:0. Seebach zog sich fortan etwas zurück und überließ dem Gast die Initiative. Dieser erspielte sich eine optische Überlegenheit, doch klare Möglichkeiten ergaben sich daraus nicht. Marco Seifert im Ettmannsdorfer Angriff hatte es schwer gegen die heimische Abwehr, die ihm nur wenig Spielraum ließ. Zudem kam von den Außenpositionen zu wenig nach innen.Nach der Halbzeit verstärkte der SCE seine Offensivbemühungen. Mit Ilhan Koc kam eine zusätzliche Offensivkraft ins Mittelfeld. Am Geschehen änderte sich nichts, obwohl der Gast jetzt besser war. Seebach schaffte durch gelegentliche Gegenangriffe eine Entlastung. Ettmannsdorf war nun nah dran am Ausgleich, doch meist war ein Seebacher Abwehrbein dazwischen.Gegen Ende der fairen Begegnung vergab zunächst Christoph Beck das 2:0, als er mit einem Heber über Torwart Tim Ebner hinweg nur die Latte traf. In der Schlussminute hatte Basel Kasem das 1:1 auf dem Fuß, er scheiterte jedoch an Torwart Winnerl.