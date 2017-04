Sport Schwandorf

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Für die Sportfreunde Weidenthal/Guteneck geht es am Sonntag im Derby gegen den Nachbarn aus Gleiritsch nicht nur ums Prestige, sondern für die Spieler um Coach Christian Hechtl auch um wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib.

Vorige Woche legten die Sportfreunde mit einem unerwarteten Auswärtserfolg bei der Landesligareserve des ASV Burglengenfeld einen Grundstock für die verbleibenden wichtigen Partien.SG Ettm./SAD II Sa. 16.00 Burglengenfeld IINachdem dem Spitzenreiter aus Schwandorf vier Leistungsträger bei der 0:1-Niederlage in Oberviechtach fehlten, muss Coach Sebastian Hierl im Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld II erneut auf zwei wichtige Spieler verzichten. "Die Burglengenfelder sind taktisch und spielerisch sehr gut", so Sebastian Hierl, der dennoch seine Spieler in die Pflicht nimmt, um die Meisterschaft, trotz der Ausgangslage, dass seine Mannschaft kein Aufstiegsrecht besitzt.Die Gäste aus dem Städtedreick wollen das Zünglein an der Waage sein. Trainer Christian Beer konnte die letzten beiden Spiele nicht gewinnen und erwartet in Schwandorf einen heißen Kampf beider Rivalen.SG Schönth./Prem. II Sa. 17.00 FC StamsriedDie SG Schönthal/Premeischl II hatte diesen erfolgreichen Saisonverlauf sicherlich nicht erwartet. Coach Wolfgang Galli konnte das geplante Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher legen und sieht seine Mannschaft in einer guten Verfassung, auch bis zum letzten Spieltag vorne dabeizubleiben. Auch wenn der wegen eines Nasenbeinbruchs bis zum Saisonende fehlende Martin Heimerl im Mittelfeld an allen Ecken und Enden fehlt, wird seiner Meinung nach das Mannschaftsgefüge dies kompensieren und gegen die abgeschlagene Stamsrieder Mannschaft erfolgreich sein.Die Gäste mussten im Nachholspiel unter der Woche eine empfindliche 0:6-Niederlage gegen den SV Neubäu einstecken. Für Trainer Stephan Hauser geht es in Premeischl nun darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und als geschossene Einheit zu präsentieren. Die zuletzt aus beruflichen Gründen fehlenden Simon Hauer und Christian Vogl sind wieder an Bord.TSV Nittenau So. 15.15 FC SchmidgadenDer TSV Nittenau möchte den einstelligen Tabellenplatz in der Liga festigen und erwartet gegen den FC Schmidgaden ein Spiel auf Augenhöhe. Trainer Hans Kaiser muss jedoch in dieser Partie und bis zum Saisonende auf Torjäger Bastian Dirnberger wegen einer Knieverletzung verzichten. Er ist jedoch der Meinung, dass seine Mannschaft den starken Schmidgadenern die Stirn bieten wird.Selbstbewusst und mutig möchte der FC Schmidgaden nach Nittenau reisen. Trainer Wolfgang Richthammer lobt seine Mannschaft wegen der tollen Einstellung in den vergangenen Spielen. "Wenn wir in unsere Leidenschaft noch das fußballerische Element einbauen können werden wir auch in Nittenau punkten", so der Schmidgadener Trainer zuversichtlich. Mit Michali Gatsas fehlt den Gästen jedoch ein wichtiger Baustein der vergangenen Wochen.Schönseer Land So. 15.15 Dürnsricht/WolfringFür SpVgg-Coach Georg Salomon sind jegliche Rechenbeispiele momentan sinnlos. "Die Einstellung und Moral im Team passen. Jetzt müssen wir uns einfach mal für den Aufwand belohnen", so der erfahrene Trainer der SpVgg Schönseer Land. Da Ladislav Kulir aus beruflichen Gründen fehlt reduziert sich der Kader noch weiter.Die Gäste können derzeit die vielen verletzungsbedingten Ausfälle kaum kompensieren. Antreiber Maximilian Winkler kehrt wieder vom Urlaub zurück. Die DJK möchte sich anständig präsentieren und es den Gastgebern so schwer wie möglich machen.FC Rötz So. 15.15 Neukirchen/B.Nachdem die Gruschka-Truppe am Freitag bereits das Heimspiel gegen die DJK Gleiritsch bestritt, geht es am Sonntag zu Hause im Derby gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini. Die Rötzer wollen weiter vorne dabei bleiben und den Zuschauern attraktiven Fußball bieten. Auch die SpVgg Neukirchen/Balbini kann über eine sportlich erfolgreiche Restrückrunde berichten. Trainer Martin Scheuer hat keinerlei Personalveränderungen. Da in der Tabelle für die SpVgg sowohl nach unten als auch nach oben kaum große Veränderungen möglich sind, gilt es mit einer bestmöglichen Tabellenplatzierung abzuschließen.TSV Stulln So. 15.15 SV NeubäuFür Stullns Coach Georg Winkler ist das Erfolgsrezept gegen spielstarke Neubäuer klar definiert. "Wir müssen läuferisch und kämpferisch besser sein und nicht glauben,dass wirmit mit dieser hochwertigen Mannschaft mitspielen müssen", so der TSV-Coach.Die Hausherren vermelden eine bestmögliche Anfangself. Der SV Neubäu konnte das Landkreisderby in Stamsried am vergangenen Wochenende klar mit 6:0 für sich entscheiden. Somit heimste die Mannschaft von Trainer Helmut Lugauer wichtige Punkte ein, um zunächst Abstand zu den hinteren Plätzen zu bekommen. Durch die Rückkehr und Wiedergenesung von Torjäger Tomas Bahleda haben die Neubäuer einen weiteren Offensivgaranten in ihren Reihen.Weidenthal/Guteneck So. 15.15 DJK GleiritschSF-Trainer Christian Hechtl hat großen Respekt vor seinem Trainerkollegen Alexander Götz, der trotz eines schmalen Kaders in der Tabelle weiter vorne angesiedelt ist. Für seine Mannschaft geht es weiter drum, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten, um am Ende in der Kreisliga verbleiben zu können. Bis auf Johannes Höls vermelden die Sportfreunde Bestbesetzung.Die DJK Gleiritsch ist heiß auf das Derby. Obwohl Trainer Alexander Götz erneut die Alternativen fehlen, ist er überzeugt, dass seine Mannschaft wieder für ein gutes Resultat sorgen kann. Mit einem Erfolg in Weidenthal/Guteneck könnte sich die DJK in der Tabelle weiter vorne festbeißen und weiter für Furore in der Liga sorgen.