Sport Schwandorf

12.05.2017

0 12.05.2017

In der Kreisklasse Mitte sind am 24. Spieltag alle Entscheidungen in Sachen Aufstieg gefallen. Der SC Kleinwinklarn (2./50) versucht Meister SV Obertrübenbach (59) über die Relegation in die Kreisliga folgen und will sich gegen den optimalen Gegner SV Altenschwand (4./42), der noch einen Platz in der Tabelle gutmachen will, einspielen.

Ab Platz sechs kann theoretisch noch jedes Team in die Mühlen der Abstiegsrelegation müssen. In einem direkten Duell könnte sich der TSV Winklarn (10./28) mit einem Sieg beim SV Erzhäuser (14./21) fast schon retten und den Abstieg des Gastgebers, der nur noch eine vage Chance auf den Klassenerhalt besitzt, besiegeln. Dem SV Fischbach (8./30) würde schon ein Remis beim SV Wilting (12./26) für den Ligaverbleib reichen.SV Atzenzell So. 17.00 TSV DieterskirchenEtwas traurig war man beim TSV Dieterskirchen über die unglückliche 3:4-Niederlage in Kleinwinklarn. In den beiden letzten Partien wollen die TSV-Kicker aber den Kopf wieder hochnehmen und noch mal Punkte sammeln, auch wenn der Kader weiterhin geschwächt sein wird.SV Altenschwand So. 17.00 SC KleinwinklarnDer SV Altenschwand freut sich zum letzten Heimspiel den Tabellenzweiten und Releganten zur Kreisliga empfangen zu dürfen. Dabei will die Truppe von Trainer Hubert Scheinost den Trend der letzten Wochen beibehalten und drei Punkte behalten. Der SVA will schließlich eventuell noch den dritten Tabellenplatz erreichen. Aufgrund der Sicherung des Relegationsplatzes können die Gäste ohne Druck nach Schwand fahren, wo sie einen Gegner auf Augenhöhe erwarten. Aber der SC will die Serie ohne Niederlage nach dem Winter fortsetzen und mindestens einen Punkt mitnehmen. Spielertrainer Markus Rüdiger hat alle Mann an Bord und will Taktisches für die Relegation ausprobieren.SC M'neukirchen So. 17.00 N'murach/Pertolzh.Die Einstellung gegen Altenschwand war gut, aber aufgrund der schlechten Chancenverwertung ging das Match verloren. In Michelsneukirchen soll es wieder besser werden. Ein leichtes Spiel erwartet die SG aber nicht, denn schon im Hinspiel tat sie sich sehr schwer. Ziel ist es, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Die angeschlagenen Spieler wollen nochmal auf die Zähne beißen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen.SV Wilting So. 17.00 SV Fischbach"In Wilting müssen wir uns auf einen harten Kampf einstellen", weiß Fischbachs Trainer Andy Miksch. Um dort etwas zu holen, um den Klassenerhalt perfekt zu machen, hofft er auf eine geschlossene Mannschaftsleistung seiner Truppe über die gesamte Spielzeit. Einige wichtige Akteure sind jedoch noch fraglich.SV Erzhäuser So. 17.00 TSV WinklarnDa der Abstieg so gut wie besiegelt ist, will sich der SV Erzhäuser im letzten Heimspiel gegen Winklarn so gut wie möglich aus der Kreisklasse verabschieden und zumindest mit einem Punkt die katastrophale Heimbilanz etwas aufbessern. Fehlen wird immer noch der rotgesperrte Scheuerer.Wie schon letzte Woche gegen den Abstiegskonkurrenten Schorndorf, wo es für Winklarn eine 2:6-Heimpleite setzte, zählt für die abstiegsbedrohte Schille-Elf beim fast sicheren Absteiger in Erzhäuser nur ein Dreier. Trainer André Schille hofft, dass sein Team mental bereit ist und den Sack zumachen kann.Weiter spielen:SV Obertrübenbach - FalkensteinSSV Schorndorf - DJK Rettenbach