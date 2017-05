Sport Schwandorf

07.05.2017

0 07.05.2017

Der SV Obertrübenbach (1./59) hat sich den Traum von der Kreisliga erfüllt. Der Meister besiegte den SV Atzenzell (11./28). Durch den 4:3-Heimsieg über den TSV Dieterskirchen (6./32) geht der SC Kleinwinklarn (24./50) in die Aufstiegsrelegation. Laternenträger SV Erzhäuser (14./21) holte sich mit dem 1:1 beim TSV Falkenstein (11./29) einen Punkt, der aber den Abstieg bedeuten dürfte, da der TSV Winklarn (10./28) durch die 2:6-Pleite gegen den SSV Schorndorf (13./26) selbst wieder bangen muss. Der SV Fischbach (8./30) machte mit einem Erfolg gegen den SC Michelsneukirchen (5./34) einen Schritt zum Klassenerhalt.

SV Fischbach 4:0 (1:0) MichelsneukirchenTore: 1:0/2:0 (10./57.) Tobias Hofbauer, 3:0 (60.) Josef Köppl, 4:0 (87.) Eduard Bartucz - SR: Maik Kreye (SC Weinberg) - Zuschauer: 90(lfj) Die Fischbacher feierten einen hochverdienten 4:0-Sieg und machten einen Riesenschritt zum Klassenerhalt. Hofbauer stellte mit dem frühen Treffer die Weichen auf Sieg, kurz danach hatten die Gäste Pech mit einem Lattentreffer, mehr ließ der SV nicht zu. Im zweiten Durchgang spielten die Platzherren nur noch auf das Tor der Gäste. Die Entscheidung gelang durch einen Doppelpack von Hofbauer und Köppl. Kurz vor Ende stellte Bartucz den 4:0-Endstand her.SC Kleinwinklarn 4:3 (2:0) TSV DieterskirchenTore: 1:0/2:0/3:0 (12./Foulelfmeter/44./50.) Marco De Giorgi, 3:1/3:2 (55./59.) Florian Kaiser, 4:2 (63.) Süreyya Fedakär, 4:3 (89.) Marco Mehltreter - SR: Ludwig Held (DJK Dürnsricht) - Zuschauer: 150(lfj) Der SC begann sehr gut und ging durch einen von De Giorgi verwandelten Foulelfmeter verdient in Führung. Danach zog sich die Heimelf zu weit zurück und überließ das Spiel dem spielstarken Gast. Der SC hatte trotz des Drucks der Dieterskirchner, die am SC-Strafraum mit ihrem Latein am Ende waren, die Chance zum 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte De Giorgi auf 2:0. Seinen dritten Treffer erzielte De Giorgi per Kopf. Der Gast gab nie auf und kam nach zwei Abwehrfehlern durch einen Doppelschlag von Kaiser auf 3:2 heran. Auch als Fedakär nach tollem Pass das 4:2 gelang, war das Match noch nicht gelaufen. Kurz vor Schluss verkürzte Mehltreter auf 4:3 und Lenz vergab eine hundertprozentige Chance.TSV Falkenstein 1:1 (0:0) SV ErzhäuserTore: 1:0 (55./Foulelfmeter) Eric Schirra, 1:1 (72.) Eigentor - SR: Peter Scholz (FC Stamsried) - Zuschauer: 70(lfj) Mit einem glücklichen Punkt traten die Gäste die Heimreise an. Die Heimelf war im ersten Durchgang gefährlicher, nutze jedoch ihre Möglichkeiten nicht. Zehn Minuten nach Wiederbeginn benötigte der TSV einen berechtigten Foulelfmeter, den Schirra verwandelte, zum hochverdienten Führungstreffer. Der Gast riskierte mehr und erzielte etwas glücklich durch ein Kopfball-Eigentor nach einem Freistoß den Ausgleich.TSV Winklarn 2:6 (2:1) SSV SchorndorfTore: 0:1 (16.) Mario Schlecht, 1:1 (31.) Johannes Hutzler, 2:1 (33.) Benedikt Hutzler, 2:2 (46.) Lukas Schmidbauer, 2:3 (49.) Thomas Winter, 2:4 (62./Foulelfmeter) Lukas Schmidbauer, 2:5 (77.) Thomas Seeholzer, 2:6 (82.) Thomas Winter - SR: Andreas Betz (SC Kreith) - Zuschauer: 80(lfj) Zur Pause führte Winklarn aufgrund seiner Überlegenheit verdient mit 2:1, ließ aber wegen der schlechten Chancenverwertung einen höheren Vorsprung liegen. Nach dem Seitenwechsel kassierte der TSV zwei Blitztore zum 2:3-Rückstand und fand danach nicht mehr ins Spiel. Die Gäste nutzten dies zu drei weiteren Toren und zum klaren 6:2-Sieg, der am Ende auch verdient war.SG Niedermurach 0:2 (0:1) AltenschwandTore: 0:1 (42.) Manfred Götz, 0:2 (90.) Martin Brunner - SR: Andreas Betz (SC Kreith) - Zuschauer: 80(lfj) In den ersten zwanzig Minuten lieferte die SG eine gute Partie ab, hatte den Gegner im Griff und zwei Einschussmöglichkeiten. Danach kamen die Gäste besser in die Partie. Nachdem die Heimelf die Führung liegen ließ (35.), machte Altenschwand das Tor. Nach Wiederbeginn spielte nur die heimische SG, ließ aber Chancen liegen. Als der Gastgeber alles nach vorne warf, setzte der SVA einen Konter zum 2:0-Sieg.SV Atzenzell - SV Obertrübenbach 2:5 (0:4) Tore: 0:1 (13.) Benjamin Niklas, 0:2 (29.) Jaroslav Benes, 0:3 (39.) Yannic Schneider, 0:4 (41.) Bastian Höcherl, 0:5 (48.) Benjamin Niklas, 1:5 (88.) Daniel Riedl, 2:5 (89.) Lukas Riedl - SR: Dennis Schötz (Bad Kötzting) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (76.) Florian Spreitzer (Obertrübenbach)