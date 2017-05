Sport Schwandorf

05.05.2017

0

0 05.05.2017

Am baldigen Meister SV Obertrübenbach (1./56) gibt es keinen Zweifel mehr. Den theoretisch fehlenden Punkt schnappt sich der SVO am Sonntag beim SV Atzenzell (10./28). Platz zwei wird sich wohl der SC Kleinwinklarn (2./47) holen, darf aber den TSV Dieterskirchen (6./32) nicht unterschätzen. Die SG Niedermurach/Pertolzhofen (3./43) und Altenschwand (4./39) treffen aufeinander, wobei der Gast mit einem Sieg dem Gastgeber auf die Pelle rücken will. Für Laternenträger SV Erzhäuser (14./20) ist der Abstieg noch nicht besiegelt. Ob ihm beim TSV Falkenstein (7./28) der Dreier gelingt, darf allerdings bezweifelt werden.

SV Fischbach Sa. 16.15 Michelsneukirchen"In Schwand haben wir die erste Stunde komplett verschlafen, so kann man im Abstiegskampf nicht bestehen", ärgert sich Fischbachs Trainer Andy Miksch über die verlorenen Punkte. Gegen Michelsneukirchen muss eine deutliche Steigerung der gesamten Mannschaft her, um die drei Punkte zu holen, was anderes zählt nicht mehr. Hinter den Einsätzen von Jobst und Fendl stehen krankheitsbedingte Fragezeichen.SC Kleinwinklarn So. 15.15 TSV Dieterskirchen"Gegen Dieterskirchen sind wir zwar von der Papierform her Favorit, aber wir wissen, was auf uns zukommt und gehen mit dem nötigen Respekt in das Spiel", weiß SCK-Spielertrainer Markus Rüdiger um die Schwere der Aufgabe. Um den zweiten Platz zu festigen will der SC natürlich auf Sieg spielen. Dazu muss laut Coach an der Chancenverwertung gearbeitet werden, Einstellung und Willen passen im Moment hervorragend. Die Gäste möchten dagegen ihre Negativserie beenden und in Kleinwinklarn punkten, um den Klassenerhalt so bald wie möglich zu sichern. Der Kader ist allerdings wegen Verletzungen geschwächt.TSV Falkenstein So. 15.15 SV ErzhäuserBeim SV Erzhäuser gilt es zunächst einmal, die Wunden der zu hoch ausgefallenen 3:8-Niederlage gegen Atzenzell zu lecken und dann wieder aufzustehen, da das Team momentan augenscheinlich am Boden liegt. Jetzt sind Typen gefragt, die dagegenhalten, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen. In Falkenstein fehlt der rotgesperrte Stürmer Scheuerer, was sicherlich ein schmerzlicher Verlust sein wird.TSV Winklarn So. 15.15 SSV Schorndorf"Wir werden von Beginn an auf Sieg spielen und den Gegner unter Druck setzen", kündigt Winklarns Spielertrainer André Schille vor dem wichtigen Match gegen Schorndorf an. "Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt perfekt zu machen um den Rest der Saison ruhig ausklingen zu lassen." Der TSV will den Gegner nicht unterschätzen und den Schwung der letzten Siege mitnehmen. Ausfallen wird Ring, hinter Schille selbst und B. Hutzler stehen Fragezeichen.SG Niederm./Pert. So. 15.15 SV AltenschwandDie Pflicht gegen Atzenzell konnte die SG zwar lösen, doch im vorentscheidenden Match um Platz zwei musste sie sich Kleinwinklarn knapp geschlagen geben. Somit ist die Relegation wohl verpasst. Jetzt sollen gegen Verfolger Altenschwand die drei Punkte her, um wenigstens Platz drei fix zu machen.Allerdings stellt sich die SG auf einen starken Gegner ein, der fünf der letzten sechs Partien gewann. Gästetrainer Hubert Scheinost kreidet seiner Truppe an, dass sie gegen Fischbach nach einer Stunde zwei Gänge zurück schaltete und fast noch eine 4:0-Führung verspielt hätte. Eigentlich könnte der SVA jetzt locker nach Pertolzhofen fahren, aber er will den dritten Platz des Gastgebers noch angreifen und deshalb auf Sieg spielen.SV Atzenzell - SV Obertrübenbach So. 15.15