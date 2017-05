Sport Schwandorf

12.05.2017

1

0 12.05.2017

Der TV Nabburg kann am Sonntag sein Meisterstück machen. Ausgerechnet der Nachbar könnte ihm da noch einen Strich durch die Rechnung machen.

In der Vorschlussrunde der Kreisklasse West sind alle Blicke auf den Buchberg in Landkreis Amberg-Sulzbach gerichtet. Dort treffen sich zum Ligagipfel der Tabellenzweite SV Kemnath (46) und Spitzenreiter TV Nabburg (49). Ein Auswärtssieg und die Nabburger wären Meister und Kreisligist. Für die Buchbergelf könnte schon ein Remis fatale Folgen haben, denn der SV Haselbach (3./45) könnte dann Platz zwei übernehmen, vorausgesetzt er gewinnt bei der abstiegsgefährdeten SG FC Schwandorf/Ettmannsdorf III (12./24).Neben der SG bangen weitere vier Teams um den Klassenerhalt, wobei den SC Weinberg (14./16) nur noch ein Fußballwunder retten kann. Im Kellerduell gegen den TSV Klardorf (13./22) will er die Minimalchance wahren. Der SV Trisching (11./25) hofft gegen die Schwandorfer Eintracht (4./40) auf den Befreiungsschlag.SV Kemnath/Bu. So. 17.00 TV NabburgDie Kemnather sehen gegen die starke Nabburger Offensive eine enorme Aufgabe auf sich zukommen. In 90 Minuten Spannung, Konzentration und Leidenschaft will die Truppe von Manuel Rom und Max Birner die Serie ohne Gegentor ausbauen und vorne Nadelstiche setzen. Für die Gäste ist es die wohl entscheidende Bewährungsprobe. Nach den überzeugenden Auftritten der letzten Wochen, hofft Trainer Walter Bauer, die gute Form ins schwere Match auf dem Buchberg mitnehmen und punkten zu können. Da Kirchner wieder zum Kader stieß, hat der TV im Spitzen-Derby keine Ausfälle zu beklagen.SpVgg Pfreimd II So. 17.00 TSV TrausnitzDie SpVgg-Reservisten freuen sich im letzten Heimspiel auf das "Pfreimdtal-Derby" gegen Trausnitz, zumal die Gäste ja vom Pfreimder "Urgestein" Gerry Lösch trainiert werden. Die Pfreimder "Zweite" will die gute Saison erfolgreich beenden, wobei sich auch die Personalsituation entspannt. Nach drei verlorenen Derbys müssen die Trausnitzer ins nahe Pfreimd, wo TSV-Trainer Gerry Lösch auch keine leichtere Aufgabe erwartet. Dennoch will seine Truppe versuchen, die Hinspielniederlage auszumerzen. In personeller Hinsicht gibt es keine Veränderungen.SV Trisching So. 17.00 Eintr. SchwandorfTrischings Trainer Martin Heimler findet e langsam zum Verzweifeln, dass seine Truppe immer gut mitspielt, Chancen kreiert, aber sich nicht dafür belohnt, auch weil man zu leichte Gegentore kassiert. Jetzt müsse jeder kapieren, dass es um die Wurst gehe und mehr Einsatz und Kampf gefordert sei, sagt er. Gegen die Eintracht muss etwas Zählbares rausspringen, um nicht in die Relegation zu geraten. Die Eintracht will sich dagegen die gegen Kreith verlorenen Punkte zurückholen. Trainer Tom Stenzel weiß, dass das in Trisching nicht leicht wird, zumal er viele verletzte Spieler ersetzen muss.SAD/Ettmannsd. III So. 17.00 SV Haselbach"Gegen Leonberg haben wir die Punkte verschenkt", ärgert sich Christian Rinn, Sportlicher Leiter der SG. Nun wächst die Anspannung in den letzten Partien, wobei die Aufgabe gegen Haselbach eine ganz schwere ist. Nachdem einige verletzte Spieler zurückkehren, ist das Ziel ein Sieg, um den Klassenerhalt zu erreichen. Nach dem verdienten Sieg gegen Trisching, wobei der SV Haselbach eine starke Leistung zeigte, ist die Mannschaft von Daniel Friedl auf das wichtige Match bei der SG fokussiert. Um die Aufstiegschance zu wahren, müssen gegen den starken Gegner drei Punkte her. Es fehlt der rotgesperrte Lehner.SV Diendorf So. 17.00 SV LeonbergDa beide Mannschaften seit dem letzten Wochenende gesichert sind, geht es in diesem Match um die berühmte "goldene Ananas". Allerdings wollen sich die Diendorfer mit drei Punkten vom heimischen Publikum bedanken und verabschieden. Deshalb fordert Trainer Udo Braunschläger noch mal die richtige Einstellung. Auch die Gäste aus Leonberg wollen zumindest einen einstelligen Tabellenplatz ins Ziel bringen. Mit einer ähnlich guten Leistung wie am Sonntag wäre Trainer Armin Rank zufrieden und optimistisch, in Diendorf punkten zu können.

SC Weinberg So. 17.00 TSV Klardorf

"Leider haben wir es nicht geschafft, in den letzten Spielen den Anschluss an die gefährdeten Teams herzustellen", weiß SC-Trainer Richard Wagner, der zwar noch eine kleine theoretische Chance sieht, aber aufgrund vieler Personalprobleme wenig Hoffnung hat, die Klasse noch zu halten. Der SC will es aber versuchen, die letzten beiden Spiele zu gewinnen und Gast Klardorf eventuell noch mit ins Relegationsboot zu ziehen.Im Kellerduell auf dem Weinberg wollen die Gäste auf alle Fälle dreifach punkten, um eventuell noch der Relegation zu entgehen. TSV-Trainer Mario Eckl fordert deshalb vollste Konzentration um diese Chance nicht zu verspielen.SC Kreith So. 17.00 TV WackersdorfBeim SC Kreith kann man nach den zwei Siegen gegen Spitzenteams etwas durchatmen. Mit Wackersdorf kreuzt nun ein weiterer Gegner aus der oberen Tabellenhälfte auf, was dem SC wohl besser liegt. Die Kreither wollen an die starken Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.Die Gäste könnten die Saison ruhig ausklingen lassen. Aber noch liegt eine bessere Platzierung in Sichtweite, weshalb die Knappen versuchen wollen, auch in den letzten beiden Partien zu punkten.Gegner gesuchtSV SteinmühleDer SV Steinmühle (Kreis Hof/Marktredwitz) sucht Gegner für 8./9. Juli aus der Bezirksliga, Kreisliga oder Kreisklasse. Kontakt Franz Faltenbacher, Telefon 0171/4247645.