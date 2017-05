Sport Schwandorf

07.05.2017

9

0 07.05.2017

Der TV Nabburg verteidigt in der Kreisklasse West erfolgreich die Tabellenführung mit einem 7:1-Kantersieg über den abstiegsgefährdeten TSV Klardorf. Verfolger Kemnath bleibt nach einem Erfolg beim TSV Trausnitz allerdings dran.

Kurios bei der Begegnung in Nabburg war, dass der Gast aus dem Schwandorfer Süden nach bereits fünf Spielminuten durch Florian Liebl mit 1:0 in Führung ging und trotzdem die Offensivabteilung des TV Nabburg das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 6:1 nach oben schraubte. Der SC Kreith/Pittersberg schlug zum zweiten Mal in Folge eine Spitzenmannschaft und gewann mit 3:2 bei der Schwandorfer Eintracht.Eintracht Schwandorf 2:3 (1:1) SC Kreith/Pittersb.Tore: 0:1 (3./Foulelfmeter) Harald Faderl, 1:1 (42.) Turgut Eraslan, 1:2 (48.) Alexander Kiendl, 2:2 (50.) Turgut Eraslan, 2:3 (85.) Christoph Voit - SR: Boris Finkel (Gärbershof) - Zuschauer: 50 - Besonderes Vorkommnis: Turgut Eraslan (25./FT Eintracht) vergibt StrafstoßFT-Trainer Thomas Stenzel spricht den Gästen aus Kreith/Pittersberg ein Lob aus. "Man hat von Anfang gesehen, dass es bei den Gästen um sehr viel geht", beschreibt Thomas Stenzel das hohe Engagement des SC Kreith/Pittersberg. Durch einen Strafstoß ging der SC in der dritten Spielminute durch Harald Faderl in Führung, die Schwandorfs Torjäger Turgut Eraslan kurz vor dem Pausenpfiff egalisierte. Nach Wiederbeginn brachte Gästestürmer Alexander Kiendl seine Mannschaft in Führung, die Turgut Eraslan in der 50. Minute ausglich. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff konterte der Gast und erzielte durch Christoph Voit den Siegtreffer des SC Kreith/Pittersberg.TV Nabburg 7:1 (6:1) TSV KlardorfTore: 0:1 (5.) Florian Liebl, 1:1 (8.) Kamil Krysl, 2:1/3:1 (23./28.) David Malcat, 4:1 (30.) Johannes Blödt, 5:1 (36.) Roman Karel, 6:1 (38.) Kamil Krysl, 7:1 (84.) Sebastian Nickl - SR: Jürgen Schmirler (Dieterskirchen) - Zuschauer: 80Der Tabellenführer TV Nabburg lässt an seinem Vorhaben, die Meisterschaft zu erringen, keinen Zweifel aufkommen und fegte den TSV Klardorf mit einem 7:1-Kantererfolg vom Platz. Zunächst waren die Gäste durch Florian Liebl nach fünf Spielminuten in Führung gegangen. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch der Tabellenführer und schraubte bis zum Halbzeitpfiff das Ergebnis auf 6:1 nach oben. Im Stil einer Spitzenmannschaft schaltete die Elf von Trainer Walter Bauer die Leistungsbereitschaft um einen Gang zurück und festigte sechs Minuten vor dem Ende durch Sebastian Nickl den klaren 7:1-Erfolg.Weinberg 1:3 (1:2) SV DiendorfTore: 1:0 (8.) Timo Dirlmeier, 1:1 (22.) Christopher Burggraf, 1:2 (45.) Martin Graf, 1:3 (76.) Julian Lobinger - SR: Markus Neumeyer (Amberg) - Zuschauer: 100 - Rot: (77.) Andreas Pitruski wegen groben Foulspiels - Besonderes Vorkommnis: (55.) Timo Dirlmeier scheitert an Diendorfs Torhüter Michael RüdigerDer SV Diendorf sichert sich mit diesem Sieg den Klassenerhalt, während der SC Weinberg hoffen muss. Das Spiel begann verheißungsvoll für die Gastgeber, als Timo Dirlmeier seine Mannschaft in Führung brachte. Diendorf stellte sich auf die Spielweise der Schwandorfer ein und glich Mitte der zweiten Hälfte durch Christopher Burggraf aus. Mit dem Halbzeitpfiff brachte Martin Graf die Nabburger Vorstädter mit 2:1 in Führung. Die Chance zum Ausgleich vergab Weinbergs Timo Dirlmeier, der in der 55. Minute an Diendorfs Schlussmann Michael Rüdiger per Foulelfmeter scheiterte. Julian Lobinger machte den Deckel drauf und besiegelte mit dem 3:1-Siegtreffer den Diendorfer Klassenerhalt.SV Leonberg 3:2 (2:1) SAD/Ettmannsd. IIITore: 1:0 (6.) Johannes Haas, 2:0 (19.) Daniel Jelinek, 2:1 (26.) Dominik Heyer, 2:2 (85.) Sebastian Namyslo, 3:2 (90.+3) Daniel Jelinek - SR: Helmut Dobmeier - Zuschauer: 80In einem sehr intensiven und abwechslungsreichen Kreisklassenspiel gewann der SV Leonberg gegen die SG Schwandorf/Ettmannsdorf nach einem Last-Minute-Treffer von Daniel Jelinek mit 3:2. "Das Niveau des Spiels wird den derzeitigen Tabellenpositionen beider Teams nicht gerecht, da deutlich schwächere Teams in der Liga vor diesen beiden Mannschaften positioniert sind", sagte Leonberg-Trainer Armin Rank. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Schwandorfer und erzielten kurz vor dem Ende durch Sebastian Namyslo den 2:2-Ausgleichstreffer. Daniel Jelinek traf in der Nachspielzeit.SV Haselbach 3:1 (1:0) SV TrischingTore: 1:0 (17.) Daniel Friedl, 2:0 (50.) Christian Rester, 2:1 (51.) Jonathan Schatz, 3:1 (90.) Georg Mayer - SR: Horst Lang (Niedermurach) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (24.) Christian Kurz (SV Trisching) wegen Meckern/Foulspiel - Rot: (54.) Sebastian Lehner (SV Haselbach) wegen unsportlichem Verhalten - Besonderes Vorkommnis: (36.) Jonathan Schatz (Trisching) vergibt ElfmeterDer SV Trisching unterlag dem SV Haselbach mit 1:3 und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Nachdem die Trischinger die erste große Tormöglichkeit durch einen Aluminiumtreffer hatten, ging der clevere Gastgeber in der 17. Minute durch Daniel Friedl in Führung. Neun Minuten vor dem Halbzeitpfiff vergaben die Gäste erneut eine gute Gelegenheit, als Jonathan Schatz einen Foulelfmeter nicht verwandelte. Beide Teams kamen entschlossen aus den Kabinen. Der SV Haselbach erhöhte fünf Minuten später durch Christian Rester auf 2:0. Jonathan Schatz machte nur eine Minute später seinen Fehler aus Halbzeit eins wett und verkürzte postwendend zum 2:1. Der SV Haselbach stellte durch Georg Mayer in der letzten Minute den 3:1-Endstand her.TV Wackersdorf 3:2 (1:1) SpVgg Pfreimd IITore: 0:1 (13.) Stefan Weinzierl, 1:1 (23.) Armin Shakeel, 1:2 (56.) Johannes Zeus, 2:2 (67.) Florian Kienast, 3:2 (74.) Daniel Adam - SR: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 100Die Pfreimder Reserve hätte an diesem Tag aufgrund ihrer Spielweise einen Zähler verdient gehabt. Das Freitagspiel der Gäste steckte den Spielern wohl noch in den Knochen, da 20 Minuten vor dem Ende Wackersdorf durch eine höhere Laufbereitschaft das Spiel noch drehen konnte. Die Gäste führten zweimal durch Treffer von Stefan Weinzierl und Johannes Zeus. Den Siegtreffer der Knappen erzielte Daniel Adam eine gute Viertelstunde vor dem Schlusspfiff.TSV Trausnitz 0:2 (0:1) SV Kemnath/B.Tore: 0:1 (20.) Christian Kumeth, 0:2 (75.) Julian Gebert - SR: Tobias Buchfink - Zuschauer: 70(hny) Mit einem 2:0-Auswärtssieg nahm der SV Kemnath zwar die Hürde in Trausnitz, dies aber äußerst glücklich. Die Heimelf war die gesamte Spielzeit das etwas bessere Team und die Gäste konnten zu keinem Zeitpunkt dem Anspruch eines Aufstiegsaspiranten gerecht werden. Mit dem ersten Torschuss des SV Kemnath, von einem Trausnitzer unglücklich abgefälscht, traf Christian Kumeth in der 20. Spielminute zum 0:1. Trausnitz ließ seine Möglichkeiten liegen, wobei allein Lukas Wolf mit drei Riesenchancen den Sieg hätte sicherstellen können. Im zweiten Spielabschnitt drängte die Heimelf nun vehement auf den Ausgleich, musste aber nach einem Konter durch Julian Gebert das entscheidende 0:2 hinnehmen. Trausnitz traf noch die Latte und musste in der Schlussminute den Torhüter nach Verletzung wechseln. Auch ein Gästespieler verletzte sich schwer.