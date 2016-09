Sport Schwandorf

01.09.2016

01.09.2016

Die Kreisklasse West startet bereits heute Abend um 18 Uhr mit zwei Spielen in den 6. Spieltag.

Dabei will der SV Trisching (4./7) gegen den punktgleichen TSV Klardorf (6./7) in die Erfolgsspur zurück kehren. Der SV Haselbach (2./13) ist klarer Favorit gegen den TSV Trausnitz (7./7).SV Trisching Fr. 18.00 TSV KlardorfMit dem Spiel der schlechteren Art in Kreith war Trischings Trainer Martin Heimler nicht zufrieden. Aber abhaken und im Kirwa-Spiel gegen Klardorf wieder ein anderes Gesicht zeigen, so die Devise der Trischinger, die über Kampf Leidenschaft die drei Punkte holen wollen. Dabei muss der SV-Coach erneut mit jungen Spielern improvisieren, zumal Rehorz ausfällt und der Einsatz von Schmid fraglich ist."Wenn wir die zuletzt gezeigte Mannschaftsleistung auch gegen Trisching wiederholen können, ist alles möglich", hofft Klardorfs Trainer Mario Eckl auf etwas Zählbares für sein Team. Bei den Gästen fehlen Bemmerl aus beruflichen Gründen und der rotgesperrte Hackl.SV Haselbach Fr. 18.00 TSV TrausnitzDer SV Haselbach will sich mit einem weiteren Sieg oben in der Tabelle festsetzen. Gegen Trausnitz erwartet der Gastgeber erneut eine hart umkämpfte Partie, Ziel ist aber ganz klar ein Sieg. Ein Wiedersehen gibt es mit dem langjährigen SV-Torwart Hirzinger, der jetzt in Trausnitz im Tor steht. Der Spielerkader steht fast komplett zur Verfügung."Bei uns träumen einige von etwas anderem als dem Nichtabstieg, aber Leonberg hat uns durch die verdiente Niederlage wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", sagte der enttäuschte Trausnitzer Trainer Gerald Lösch. "Wenn wir uns weiter so präsentieren gewinnen wir keinen Blumentopf", sagte der TSV-Coach weiter. In Haselbach gilt es die zu erwartende Niederlage in Grenzen zu halten, die Punkte müssen gegen andere Teams geholt werden.