14.05.2017

Meisterschaft und Aufstiegs-Relegant waren in der Kreisklasse Mitte mit dem SV Obertrübenbach (61) und dem SC Kleinwinklarn (50) schon am letzten Sonntag ermittelt. Nach der Vorschlussrunde steht mit dem SV Erzhäuser (14./20) auch der Direktabsteiger fest, der SVE unterlag dem TSV Winklarn (9./31), der sich dadurch rettete, mit 2:3.

Auch der SV Fischbach (10./30) hat trotz der 0:2-Niederlage beim SV Wilting (11./29) keine Sorgen mehr. Wilting kann noch in die Relegation müssen, genauso wieder SV Atzenzell. Beide haben aber gegenüber dem SSV Schorndorf (13./26) die eindeutig besseren Karten.SV Atzenzell 5:5 (3:3) TSV DieterskirchenTore: 0:1 (10.) Marco Mehltreter, 1:1 (11.) Michal Sindelar, 1:2 (12.) Florian Kaiser, 2:2 (18.) Michal Sindelar, 2:3 (21.) Marco Mehltreter, 3:3 (43.) Lukas Riedl, 3:4, 3:5 (48./54.) Onur Gür, 4:5 (70.) Lukas Riedl, 5:5 (76./Foulelfmeter) Michal Sindelar - SR: Franz Robl (SV Grafenwiesen) - Zuschauer: 80(lfj) In einem torreichen Match lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Abwehrreihen einen Tag der offenen Tür veranstalteten. Bis zur Pause glichen die Gastgeber eine dreimalige Führung jeweils wieder aus, so dass es mit 3:3 in die Pause ging. Als Dieterskirchen kurz nach Wiederbeginn auf 5:3 davon zog, schienen sie die drei Punkte zu entführen. Doch die Platzherren steckten nicht auf und erreichten noch den 5:5-Endstand, welcher ihnen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sicherte.SV Altenschwand 1:0 (0:0) SC KleinwinklarnTor: 1:0 (92.) Stefan Grabinger - SR: Tobias Buchfink (JFG Oberpf. Seenland) - Zuschauer: 100.(lfj) Die beiden Mannschaften begegneten sich über die gesamte Distanz auf Augenhöhe, so dass das Match recht ausgeglichen verlief. In dem guten Kreisklassenmatch hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, die sie allerdings nicht nutzten. Die Gäste hatten dabei Pech mit zwei Lattentreffern, die Heimelf hatte ansonsten die besseren Gelegenheiten. Als niemand mehr mit einem Sieger rechnete, gelang Grabinger mit dem Schlusspfiff der glückliche, aber doch verdiente Siegtreffer.SV Wilting 2:0 (0:0) SV FischbachTore: 1:0 (61.) Stas Olinec, 2:0 (73.) Andreas Pongratz - SR: Dennis Schötz (1.FC Bad Kötzting) - Zuschauer: 80(lfj) Die Heimelf kämpfte entschlossen, um die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Weil sie auch ihre Chancen konsequenter nutzte, ging sie als verdienter 2:0-Sieger vom Platz.SV Erzhäuser 2:3 (1:0) TSV WinklarnTore: 1:0 (37.) Maximilian Hauser, 1:1 (67.) Florian Lössl, 2:1 (84.) Maximilian Hauser, 2:2 (85.) Jonathan Chmura, 2:3 (88.) Johannes Hutzler - SR: Manfred Schloderer (Eintr. Schwandorf) - Zuschauer: 80 - Gelb-rot: (80.) Johannes Drexler (Erzhäuser) - Besonderes Vorkommnis: (32.) Matthias Niebauer (Winklarn) scheitert mit Foulelfmeter an TW Lang.(lfj) Ein absolutes Kampfspiel wurde nach Meinung des Gastgebers vom Unparteiischen entschieden, was wiederum den Abstieg des SV Erzhäuser bedeutet. Nachdem Winklarn einen Elfer verschoss (32.), köpfte Hauser auf der anderen Seite zur 1:0-Führung des SVE ein. Die Gäste glichen durch ein Handtor aus, aber auch das steckten die Platzherren weg und gingen durch Hauser erneut in Führung und durften auf die kleine Chance auf den Klassenerhalt hoffen. Anstatt eines klaren Elfmeters, bekam Drexler die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzte Winklarn in der Schlussphase zu zwei Toren.Michelsneukirchen 1:0 (0:0) N'murach/Pertolzh.Tor: 1:0 (83.) Manuel Zollner - SR: Dominik Schwarz (1.FC Zandt) - Zuschauer: 80(lfj) In einem guten Kreisklassenspiel neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang. So ging es torlos in die Pause. Nach Wiederbeginn hatten die Gäste drei gute Möglichkeiten, die sie aber vergaben. Dis rächte sich in der Schlussphase, als der SC mit der ersten wirklichen Chance im zweiten Abschnitt den Siegtreffer machte. Als die SG aufmachte, war ein höherer Sieg der Heimelf möglich, wobei aber ein Remis gerecht gewesen wäre.StatistikSSV Schorndorf - DJK Rettenbach 0:4 (0:1) Tore: 0:1 (44.) Alexander Fritz, 0:2 (71.) Michael Schütz, 0:3 (78.) Alexander Fritz, 0:4 (89.) Tobias Zierer - SR: Ernst Sonnberger (SV Gleißenberg) - Zuschauer: 100SV Obertrübenbach - TSV Falkenstein 2:2 (0:1) Tore: 0:1 (32.) Dominik Lemmer, 0:2 (61.) Tobias Kerscher, 1:2, 2:2 (75./89.) Jürgen Höcherl - SR: Rolf Dahmer (Katzbach) - Zuschauer: 120