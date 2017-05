Sport Schwandorf

12.05.2017

Das ist schon kurios, was in der Kreisliga West abläuft, drei Spitzenteams dürfen nicht aufsteigen . Der Trainer der SG Schwandorf/Ettmannsdorf II kann das gar nicht verstehen. Seine Jungs geben trotz des Aufstiegsverbots richtig Gas.

Beim Derby und Gastspiel der DJK Dürnsricht/Wolfring beim TSV Stulln ist am Sonntag mächtige Brisanz geboten. Die Stullner müssen nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in Neukirchen/Balbini weiter um den Klassenerhalt bangen. Von der Tabellenkonstellation her gesehen, ist das Spiel gegen die DJK eine lösbare Aufgabe. Jedoch wird Stullns Trainer Georg Winkler in der kommenden Saison Trainer bei der DJK Dürnsricht/Wolfring sein und es werden sich mit Sicherheit einige Gästespieler vor ihrem neuen Coach gut präsentieren wollen. Der TSV Stulln hingegen möchte im Abstiegskampf den Deckel drauf machen und mit einem Heimsieg den Klassenerhalt feiern.Alle Spiele beginnen am Sonntag um 17 Uhr.SG Schönthal So. 17.00 TSV NittenauDerzeit bekommt die SG Schönthal/Premeischl keine Beständigkeit in die Resultate. Nach dem 1:0-Sieg über den FC Stamsried setzte es am vergangenen Wochenende beim FC Schmidgaden eine Niederlage. Coach Wolfgang Galli erwartet nun Wiedergutmachung seiner Mannschaft gegen den TSV Nittenau, wenngleich Mittelfeldantreiber Martin Heimerl verletzungsbedingt an allen Ecken und Enden fehlt. Weiter ohne ihren Torjäger Bastian Dirnberger und auch ohne Abwehrrecke Thorsten Raith reist der TSV Nittenau zum Tabellenführer. "Wir waren im Hinspiel chancenlos und wollen der SG nun auf Augenhöhe begegnen", sagt TSV- Coach Hans Kaiser.SpVgg Schönseer Land So. 17.00 FC SchmidgadenDie SpVgg Schönseer Land möchte die letzten beiden Spiele ordentlich zu Ende bringen und nach Möglichkeit durch eine gute Leistung Selbstvertrauen tanken. Ohne den aus privaten Gründen verhinderten Bastian Riedl und auch ohne den aus beruflichen Gründen verhinderten Georg Salomon, möchte man den Schmidgadenern auf Augenhöhe begegnen. Coach Georg Salomon wird durch Gerd Dietl an der Linie vertreten. Einen offenen Schlagabtausch ohne taktische Zwänge erwartet Schmidgadens Trainer Wolfgang Richthammer in diesem Spiele. Beide Teams hätten aufgrund der Tabellensituation nichts mehr zu verlieren und könnten befreit aufspielen. Christopher Neidl und Alexander Spindler fehlen beim Auswärtsspiel im Schönseer Land rotgesperrt. Hierfür werden die Routiniers Alexander Schimmer und Johannes Barthel aushelfen.FC Rötz So. 17.00 FC StamsriedDer FC Rötz verlor überraschend das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten in Dürnsricht am vergangenen Wochenende. Nun geht es für die Elf von Coach Georg Gruschka zu Hause gegen das nächste Teams aus dem Tabellenkeller. Vorrangiges Ziel ist es das Selbstvertrauen wieder zu stärken und die Niederlage der Vorwoche wettzumachen. "Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen", sagt Gästecoach Stephan Hauser im Vorfeld des Spiels beim FC Rötz. Personell bedingt ist der Kader der Stamsrieder unverändert. Beim angeschlagenen Simon Preisser besteht noch die Möglichkeit, bis zum Sonntagnachmittag fit zu werden.TSV Stulln So. 17.00 DJK DürnsrichtNach zwei Niederlagen in Serie muss der TSV Stulln nun unbedingt zu Hause gegen die DJK Dürnsricht dreifach punkten, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Gegen seinen künftigen Club als Trainer muss Georg Winkler lediglich auf Daniel Götz verzichten. Enorm stolz auf seine Mannschaft war DJK-Coach Christian Adler nach dem 1:0-Erfolg über den FC Rötz am vergangenen Wochenende. Mit einem kompletten Kader reist die DJK nun zum Derby gegen den TSV Stulln. "Wir wollen wieder eine gute Partie spielen", lautet die sportliche Ausrichtung des DJK-Trainers für dieses Prestigeduell.SF Weidenthal So. 17.00 SpVgg Neukirchen/B.Die Sportfreunde lieferten die bislang schwächste Saisonleistung in Neubäu zuletzt ab und verloren zurecht mit 0:3. "Diese Niederlage nehme ich auf meine Kappe, da ich taktisch falsch aufgestellt habe", erklärt Coach der Sportfreunde, Christian Hechtl. Nun empfangen die Weidenthaler am Sonntag zu Hause die starke SpVgg Neukirchen-Balbini, die am vergangenen Wochenende von Hechtl beobachtet wurden. "Dies ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga", warnt der SF-Coach vor den gefährlichen Neukirchnern. Die Gäste um Trainer Martin Scheuerer möchten im Hinblick auf die neue Saison weiter gut Fußball spielen und dabei auch erfolgreich sein. "Die Gastgeber stecken noch im Abstiegskampf und werden nichts verschenken und auch meine Truppe möchte in Weidenthal gewinnen", ist die unmissverständliche Marschroute der SpVgg Neukirchen-Balbini.SG Ettmannsd./SAD II So. 17.00 SV NeubäuWer glaubt, die SG Ettmannsdorf II/Schwandorf II lässt sich aufgrund der unglücklichen Aufstiegsregelung in dieser Saison aus dem Tritt bringen, hat sich getäuscht. "Meine Jungs werden das letzte Heimspiel hochmotiviert angehen und die drei Punkte in Schwandorf behalten. Wir geben aufgrund der dämlichen Aufstiegsregelung erst recht Gas", so die unmissverständliche Kampfansage von SG-Trainer Sebastian Hierl, der nach dieser Saison nicht mehr für diese Mannschaft verantwortlich sein wird. Gleichzeitig ärgert es den Coach, dass gerade in der momentanen Situation einige wichtige Spieler die Mannschaft im Stich lassen. Der Gast aus Neubäu könnte einer der profitierenden Mannschaften sein, die aufgrund dieser Regelung des Verbandes in den Genuss kommt, den Aufstieg wahrzunehmen. "Wir wollen jetzt dran bleiben und versuchen aufzusteigen", sagt der motivierte Abteilungsleiter des SV Neubäu, Rainer Gleixner. Bis auf Außenbahnspieler Denis Nikolov sind die Neubäuer in Bestbesetzung am Naabufer.FC OVI/Teunz So. 17.00 DJK Gleiritsch"Meine Mannschaft scheint rechtzeitig in die Spur gekommen zu sein", freut sich FC-Trainer Peter Hanauer nach dem letzten Abschneiden seiner Mannschaft gegen eine Spitzenmannschaft. Nun geht es für den Fusionsverein in eines von zwei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber können Bestbesetzung für dieses Prestigeduell vermelden. "Verlieren verboten", lautet die Kampfansage von DJK-Trainer Alexander Götz im Auswärtsspiel beim FC OVI/Teunz in der Teunzer Klug-Arena. Die Stimmung im Lager der DJK Gleiritsch ist aufgrund der hervorragenden Leistung am vergangenen Wochenende prächtig. Trainer Götz erwartet ein heiß umkämpftes Spiel, zumal die Gastgeber noch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.