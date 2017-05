Sport Schwandorf

05.05.2017

2

0 05.05.2017

Wilde Planungen in der Kreisliga West: Durch die Regelung, dass Spielgemeinschaften nicht aufsteigen dürfen, hoffen die Teams in der Tabellenmitte auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Der SV Neubäu bereitet sich schon mal vor.

Der SV Neubäu befindet sich nach einem schwachen Rest-Rückrunden-Auftakt im Trend nach oben. In den letzten drei Pflichtspielen gewann das Team dreimal, musste kein Gegentor hinnehmen und erzielte 13 Treffer. Die Planungen beim SV Neubäu laufen auf Hochtouren. Durch die Sonderkonstellation, dass die Vereine mit Spielgemeinschaften laut derzeitigen Statuten kein Aufstiegsrecht besitzen, könnte der SV Neubäu noch in die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga fallen. Im Heimspiel gegen die SF Weidenthal/Guteneck zählt für die Jungs von Abteilungsleiter Rainer Gleixner nur ein erneuter Sieg, um sich alle Optionen für die Rückkehr in die Bezirksliga offen zu halten. Der TSV Nittenau ist spielfrei.SV Neubäu Sa. 16.00 SF Weidenthal/Guten.Eine tolle Bilanz von drei Siegen in Serie ohne Gegentreffer kann derzeit der SV Neubäu vorweisen. Die Elf von Trainer Helmut Lugauer spekuliert weiterhin auf einen aufstiegsberechtigten Tabellenplatz. "Die SF Weidenthal/Guteneck sind aufgrund ihrer Spielweise nicht einfach zu knacken", warnt Abteilungsleiter Rainer Gleixner. "Wir haben in Neubäu nichts zu verlieren", beschreibt SF-Coach Christian Hechtl seine Gefühlswelt vor dem Gastspiel im Chamer Landkreis. Etwas wehmütig blickt er auf das Derby gegen Gleiritsch zurück, bei dem es seine Mannschaft verpasste, mit einem Heimsieg im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Bis auf Johannes Hösl sind die Sportfreunde komplett.Dürnsricht/Wolfring Sa. 16.00 FC RötzDie Personallage bei der DJK ist weiter angespannt. Trainer Christian Adler fordert die gleiche Einstellung seiner Jungs wie beim Auswärtssieg im Schönseer Land zuletzt. Gegen favorisierte Rötzer möchte das Team in läuferischer und kämpferischer Hinsicht überzeugen, um vielleicht für eine kleine Überraschung zu sorgen. Die "Big-Points" landet derzeit der FC Rötz. Mit Siegen über die DJK Gleiritsch und die SpVgg Neukirchen/Balbini beförderte sich die Elf von Georg Gruschka in den ambitionierten Bereich, direkt in die Bezirksliga aufzusteigen. Das Gastspiel in Fensterbach betrachten die Rötzer Verantwortlichen als Pflichtaufgabe, bei der gepunktet werden muss.ASV Burglengenfeld II So. 14.00 FC OVI/TeunzZwei Niederlagen und ein Remis lautet die etwas nüchterne Bilanz der ASV-Reserve. Mit diesen Resultaten befindet sich die Mannschaft von Trainer Christian Beer inzwischen im Niemandsland der Tabelle. Gegen den Fusionsverein aus der Eisenbartstadt zählt nach drei sieglosen Spielen nichts anderes als ein Heimsieg. Ohne vier wichtige Stützen der Mannschaft tritt der FC OVI/Teunz die Reise ins Städtedreieck an. "Mit der Effizienz vor dem Tor wie zuletzt sind wir auch in Burglengenfeld nicht chancenlos", sagt Peter Hanauer.DJK Gleiritsch So. 15.15 Ettmannsd. II/SAD IITrotz der mageren Punkteausbeute von einem Zähler in zwei Spielen am vergangenen Wochenende war Trainer Alexander Götz nicht unzufrieden. "Die Einstellung hat gepasst", sagt der Coach, der für das Spiel gegen die Schwandorfer seiner Elf eine Außenseiterrolle zuordnet. "Wir versuchen so lange wie möglich mitzuhalten, vielleicht gelingt uns die Revanche für die Niederlage im Hinspiel", sagt Götz. Die Marschroute der SG aus Schwandorf ist klar definiert. Trainer Sebastian Hierl möchte in Gleiritsch den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen und hofft gleichzeitig auf Ausrutscher der Konkurrenz. Personell reisen die Gäste in Bestbesetzung an.SpVgg Neukirchen/B. So. 15.15 TSV StullnZu Hause gegen den TSV Stulln möchte SpVgg-Trainer Martin Scheuerer mit einem Erfolg vermeiden, dass der Aufsteiger in der Tabelle mit seiner Mannschaft gleichzieht. Personelle Veränderungen gibt es im Lager der SpVgg keine im Vergleich zur knappen 2:3-Niederlage in Rötz am vergangenen Wochenende. Im Hinspiel gab es für den TSV Stulln eine empfindliche 0:6-Niederlage gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini. "Wir dürfen nicht verlieren da wir noch nicht ganz gesichert sind", erhebt Coach Georg Winkler mahnende Worte an seine Spieler.FC Stamsried So. 15.15 Schönseer LandDen Stamsriedern wird nach Auffassung von Coach Stephan Hauser der zu kleine Kader in dieser Saison zum Verhängnis. Die vielen verletzten Spieler können nicht kompensiert werden und so setzte es auch am vergangenen Doppelspieltag-Wochenende null Zähler trotz kämpferisch hervorragender Einstellung der Spieler. Vermutlich kommen an diesem Wochenende die Höcherl-Brüder wieder zum Einsatz, so dass sich das Lazarett etwas verkleinert. Gästetrainer Georg Salomon stellt sich der momentanen Situation realistisch. "Mit den vielen verletzten Spielern und Abgängen war nach der Winterpause die Kreisliga eine Nummer zu groß", sagt der Coach der SpVgg Schönseer Land. Die letzten drei Spiele vor Saisonende werden nun noch einmal alle Nachwuchsspieler ins kalte Wasser geworfen: Sie haben Gelegenheit, sich an das Kreisliganiveau heranzutasten.FC Schmidgaden So. 15.15 Schönthal/Prem. IIOhne die Leistungsträger Thomas Zinger (Urlaub), Alexander Schmidl und Michali Gatsas (verletzt) geht der FC Schmidgaden nach der jüngsten Niederlage in Nittenau unbekümmert in das Spiel gegen die Spitzenmannschaft aus Schönthal/Premeischl. "Die Diskussionen um einen eventuellen Aufstieg meiner Mannschaft hat meine Truppe mehr gehemmt als erfolgreich gemacht", blickt Wolfgang Richthammer auf die letzten Wochen zurück. Sollte seine Mannschaft wieder unbekümmert ins Spiel gehen, könne sie auch gegen die starken Gäste erfolgreich spielen. Die SG Schönthal I/Premeischl II tritt derzeit dominant auf und holt sich auch in engen Spielen die nötigen Zähler. Trainer Wolfgang Galli ist aufgrund dessen stolz auf seine Mannschaft, ein solche sportlich hervorragende Saison gespielt zu haben. In Schmidgaden wäre der Coach der Gäste mit einem Remis nicht unzufrieden.