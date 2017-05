Sport Schwandorf

Am drittletzten Spieltag gibt es in der Kreisliga West für die beiden Führenden nichts zu holen. Die SG Ettmannsdorf/Schwandorf verliert bei der DJK Gleiritsch, verteidigt aber ihren ersten Rang. Denn die SG Schönthal/Premeischl patzt beim FC Schmidgaden. Und der Tabellenletzte aus Dürnsricht holt sich überraschend Punkte.

Dagegen wahrte der SV Neubäu durch ein 3:0 über den SF Weidenthal/Guteneck (32) seine Aufstiegschance. Alles klar ist im Abstiegskampf. Die DJK Dürnsricht steht schon länger als Absteiger fest, nun hat es auch die SpVgg Schönseer Land (22) und den FC Stamsried (24) erwischt. Das direkte Aufeinandertreffen in Stamsried entschieden die Gastgeber mit 4:0. Auf dem Relegationsrang steht der FC OVI-Teunz (32), der beim ASV Burglengenfeld II (36) zu einem 2:1-Sieg kam. Weiterhin zittern müssen der punktgleiche SF Weidenthal/Guteneck und der TSV Stulln (34), der sich bei der SpVgg Neukirchen-Balbini (40) eine 0:1-Niederlage einfing.SV Neubäu 3:0 (1:0) SF WeidenthalTore: 1:0 (19.) Tomas Bahleda, 2:0 (72.) Vladimir Kovacevic, 3:0 (86.) Hristo Gabarov - SR: Richard Kerscher (FC Wald) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (90.) M. Hösl (Weidenthal) wegen FoulspielDer SV Neubäu hat weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg. In einer überlegen geführten Partie brachte Tomas Bahleda den SV nach 19 Minuten in Führung. Danach vergaben die Einheimischen weitere gute Chancen. Vom SF Weidenthal war nur wenig zu sehen. In der zweiten Hälfte wagte der Gast etwas mehr. Jedoch kam der nicht zu hochkarätigen Möglichkeiten. Auf die Vorentscheidung musste Neubäu lange warten. Erst in der 72. Minute erlöste Vladimir Kovacevic den eigenen Anhang mit dem 2:0. In der Schlussphase machte Hristo Gabarov mit dem 3:0 alles klar. Dem SF Weidenthal gelang es selten, die Heimelf in Verlegenheit zu bringen.DJK Dürnsricht 1:0 (1:0) FC RötzTor: 1:0 (22.) Maximilian Winkler - SR: Fabian Kussinger (TV Waldmünchen) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (52.) Max Klebl (Dürnsricht) wegen Foulspiel - Rot: (93.) Kilian Dirscherl (Rötz) wegen UnsportlichkeitNach einer wochenlangen Niederlagenserie feierte die DJK Dürnsricht gegen den 1. FC Rötz ein Erfolgserlebnis. Die ambitionierten Gäste haben ihren Gegner etwas unterschätzt. So zeigte die Heimelf in der ersten Halbzeit eine gute Leistung und führte verdient durch den Treffer von Maximilian Winkler in der 22. Minute mit 1:0. Der gleiche Akteur hätte kurz vor dem Wechsel sogar erhöhen können, doch er scheiterte am Torwart. Rötz hatte keine echte Torchance, weil die Dürnsrichter Abwehr nicht viel zuließ. Nach der Halbzeit baute die DJK etwas ab, ohne dass der 1. FC Rötz davon profitieren konnte. Auf beiden Seiten gab es auch in diesem Abschnitt nur wenig Torraumszenen.Burglengenfeld II 1:2 (1:0) FC OVI-TeunzTore: 1:0 (35.) Mario Götzfried, 1:1 (56./Foulelfmeter) Arthur Kerbel, 1:2 (86.) Manuel Löffelmann - SR: Sebastian Mauer - Zuschauer: 70Der FC OVI-Teunz bleibt im Rennen um den Klassenerhalt. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bescherte den Gästen einen 2:1-Auswärtserfolg beim ASV Burglengenfeld II. Dieser hatte in der ersten Halbzeit die Vorteile auf seiner Seite. Das 1:0 durch Mario Götzfried war zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt. Nach dem Wiederanpfiff wurde der Gast immer stärker. Der FC OVI-Teunz hatte einige gute Möglichkeiten zu eigenen Treffern. Das 1:1 resultierte aus einem von Arthur Kerbel verwandelten Elfmeter. Mit einer Punkteteilung waren die Gäste nicht einverstanden, sie verstärkten ihren Angriffsdruck. Vier Minuten vor dem Ende wurden sie mit einem Tor von Manuel Löffelmann belohnt.DJK Gleiritsch 3:1 (1:0) Ettmannsdorf IITore: 1:0 (12.) Rene Pawlak, 1:1 (59.) Christian Donhauser, 2:1 (70.) Philipp Schön, 3:1 (80.) Florian Bauriedl - SR: Joseph Baumgartner (Zell) - Zuschauer: 70Beide Mannschaften zeigten den Zuschauern eine flotte und gute Begegnung. Im ersten Durchgang waren Torchancen Mangelware. Nach elf Minuten erzielte Rene Pawlak nach Vorarbeit von Maly das 1:0 für die DJK. Kurz vor der Pause vergab Jaroslav Maly eine Gelegenheit zu einem weiteren Treffer. Nach dem Wechsel blieb das Spiel spannend, wobei sich die DJK mehr Torchancen erarbeitete. So vergaben kurz hintereinander Bauriedl und Schwandner. Mitten in die starke Phase der Gleiritscher hinein kam die SG durch Christian Donhauser zum 1:1-Ausgleich. Die Gastgeber bekamen das Spiel wieder in den Griff und erzielten durch Philipp Schön nach einem Eckball das 2:1. Zehn Minuten später machte Florian Bauriedl mit dem 3:1 alles klar.Neukirchen/Balbini 1:0 (0:0) TSV StullnTor: 1:0 (80.) Markus Weber - SR: Ronny Berger (SV Altendorf) - Zuschauer: 150 - Rot: (21.) Thomas Hauser (Neuk.-Balbini) wegen NotbremseWährend der gesamten Spielzeit war die SpVgg Neukirchen-Balbini das aktivere Team. Der TSV Stulln lockerte nur selten seine defensive Einstellung. Bei den Gastgebern machte sich die frühe Dezimierung durch den Platzverweis von Thomas Hauser wegen einer Notbremse zu keiner Zeit bemerkbar. Schon in der ersten Halbzeit besaß die SpVgg sehr gute Möglichkeiten zum Führungstreffer. Das überlegene Spiel der Gastgeber setzte sich auch nach der Pause fort. Lange Zeit rannte die SpVgg dem entscheidenden Tor hinterher. Erst in der 80. Minute nutzte Markus Weber einen Torwartfehler und schoss zum 1:0 ein. Stulln hatte in der Nachspielzeit die erste torgefährliche Aktion zu verzeichnen, die nichts einbrachte.FC Stamsried 4:0 (0:0) SpVgg Schönseer L.Tore: 1:0 (57.) Dominik Höcherl, 2:0 (60.) Christian Vogl, 3:0 (76.) Stephan Hauser, 4:0 (78.) Christian Vogl - SR: Hans-Peter Nelz (SV Wiesent) - Gelb-Rot: (58.) Josef Haberl (Schönseer Land) wegen FoulspielDas Duell der Absteiger entschied der FC Stamsried mit 4:0 deutlich zu seinen Gunsten. Danach sah es in der ersten Halbzeit nicht aus, denn die SpVgg Schönseer Land hielt dagegen und hatte Torchancen. Die Gäste zeigten trotz ihrer personellen Zwangslage eine gute Leistung. Nach der torlosen ersten Hälfte verstärkten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen. Für das 1:0 sorgte Dominik Höcherl in der 57. Minute. Bei der nächsten Situation musste Gästespieler Josef Haberl nach einem Foul vorzeitig vom Platz. Die dezimierten Schönseer sahen sich einem überlegenen Gegner ausgesetzt, der seine Chancen nutzte. Christian Vogl traf zum 2:0, dann sorgten Stephan Hauser und erneut Vogl mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.1. FC Schmidgaden 2:0 (1:0) SG SchönthalTore: 1:0 (44.) Alexander Schmidl, 2:0 (63./Foulelfmeter) Simon Schimmer - SR: Ralf Waworka (SC Kleinwinklarn) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (66.) Christopher Imm (Schönthal) wegen Foulspiel - Rot: (86.) Patrick Malterer (Schönthal) wegen Foulspiel, (91.) Alexander Spindler (Schmidgaden) wegen Foulspiel - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für einen Schmidgadener Spieler nach Schlusspfiff wegen UnsportlichkeitMit dem Sieg über den Tabellenzweiten bleibt der FC Schmidgaden selbst im Rennen um einen Aufstiegsplatz. In einer spannenden Auseinandersetzung begann die Heimelf stark, sie war von ihrem Trainer gut eingestellt worden. Die ersten guten Chancen lagen bei den Gastgebern. So traf Alex Schmidl mit einem Kopfball nur den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit erzielte Alexander Schmidl aus zehn Metern die Führung für die Heimelf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die SG Schönthal/Premeischl ihre stärkste Phase. Schmidgaden wurde nach hinten gedrängt und konnte sich erst nach einer Stunde wieder befreien. Mit einem verwandelten Foulelfmeter erhöhte Simon Schimmer in der 63. Minute auf 2:0. In dem immer hektischer werdenden Match verzeichnete der FC Schmidgaden noch einige gute Torchancen. Der kämpferische Einsatz führte zu drei Hinausstellungen, beide Teams waren beteiligt.