25.05.2017

Kreith. Der ASV Burglengenfeld II hat gleich im ersten Relegationsspiel am Mittwochabend alle Zweifel an der Zugehörigkeit zur Kreisliga beseitigt. Gegen den SV Kemnath/Buchberg gewann der ASV auf dem Gelände des SC Kreith/Pittersberg klar mit 4:1. Damit verabschieden sich die erfolgreichen Burglengenfelder Kicker in die Sommerpause, während der Verlierer eine weitere Chance zum Aufstieg bekommt.

Götzfried aus 30 Metern

Zur Pause 3:1 für ASV II

Von Beginn an machte der Kreisliga-12. deutlich, dass er die Klasse halten will. Der ASV war das bessere Team, wirkte engagiert und konzentriert und nutzte seine Chancen eiskalt aus. Zum Matchwinner avancierte der dreifache Torschütze Mario Götzfried, der von der Kemnather Abwehr nicht unter Kontrolle zu bringen war. Dagegen fand der Kreisklassist nicht zu seinem Spiel, weil der Gegner früh störte und immer wieder schnell nach vorne stieß.Die ersten Möglichkeiten durch Stenz und Koller brachten noch keinen zählbaren Erfolg für Burglengenfeld. Ab der 20. Minute nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Mit einem Fernschuss aus mehr als 30 Metern erzielte Mario Götzfried die Führung für den ASV. Einen auf den ersten Blick harmlosen Schuss des SV Kemnath von Christian Kumeth ließ Torwart Müller durch die Beine rutschen zum überraschenden Ausgleich.Der ASV zeigte sich unbeeindruckt, untermauerte seine Überlegenheit mit verstärkten Angriffen und hatte damit Erfolg. Ein Freistoß aus größerer Entfernung von Götzfried (35.) landete zum 2:1 im gegnerischen Netz. Und nur fünf Minuten später hämmerte erneut Götzfried das Leder nach einer kurzen Ecke aus 25 Metern zum 3:1 in die Maschen.Die zweite Halbzeit begannen beide Teams verhalten, es gab wenig Torraumszenen. Burglengenfeld wartete mit dem Vorsprung im Rücken auf die Gegenwehr der Buchberg-Elf. Vorerst war davon wenig zu sehen. Stattdessen erhöhte Stefan Berger (68.) auf 4:1 für den Kreisligisten.Erst jetzt legte der SV Kemnath seine Zurückhaltung ab, wodurch sich einige Torchancen ergaben. Darunter in der 72. Minute ein Lattenkracher von Christian Kumeth. Ernsthaft in Gefahr geriet die Führung des ASV nicht, weil der Gegner im Abschluss zu wenig zeigte. In der Schlussphase begnügte sich Burglengenfeld II mit dem Nötigsten und brachte den Vorsprung ungefährdet über die Zeit.StatistikASV Burglengenfeld II - SV Kemnath/Buchberg 4:1 (3:1) Tore: 1:0 (21.) Mario Götzfried, 1:1 (26.) Christian Kumeth, 2:1 (35.) Mario Götzfried, 3:1 (40.) Mario Götzfried, 4:1 (68.) Stefan Berger - SR: Dieter Dendorfer (TSV Sattelpeilnstein) - Zuschauer: 300 in Kreith