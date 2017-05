Sport Schwandorf

Ettmannsdorf. Mit dem Spiel gegen den SV Hutthurm beschließt der SC Ettmannsdorf am Samstag (16 Uhr) seine Heimserie in der Landesliga Mitte. Nach einem wahren Kraftakt der Spieler in den vergangenen Monaten konnte der Klassenerhalt inzwischen unter Dach und Fach gebracht werden, was lange Zeit als sehr unwahrscheinlich anzusehen war. Nun will sich die Mannschaft mit einem Dreier von ihren Fans verabschieden und zugleich den einstelligen Tabellenplatz sichern.

Die deutliche Niederlage zuletzt in Bad Kötzting kann als Ausrutscher angesehen werden. "Der Mannschaft muss nach all den Anstrengungen in der Vergangenheit auch einmal eine schwächere Leistung zugestanden werden. Sie soll deshalb nicht an den Pranger gestellt werden", nimmt Timo Studtrucker seine Mannen in Schutz. Er weiß aber auch, dass sich der Erfolg nur dann einstellt, wenn der SCE auf den jeweiligen Gegner fokussiert ist und im Kollektiv arbeitet. Das hat im vergangenen Spiel lange Zeit auch geklappt, doch dann ist die Ordnung verloren gegangen.Aktuell geht der Blick zum Heimspiel gegen den SV Hutthurm, der wesentlich mehr unter Druck steht, denn für die Gäste geht es um den Klassenerhalt. Ihnen hilft eigentlich nur ein Sieg. Den wollen die Gastgeber verhindern und sich selbst mit einem Erfolg belohnen. Dazu wird es nötig sein, die gefährliche Offensive der Niederbayern in Schach zu halten. "Wir müssen die Außenpositionen zustellen und dann schnell umschalten. Wir müssen versuchen, das Tempo hochzuhalten und zielstrebig anch vorne zu spielen", fordert Timo Studtrucker. Der SCE-Coach will in seinem vorletzten Spiel erfolgreich sein. "Die Mannschaft hat es sich verdient. Man sieht, was die Spieler leisten können, wenn sie mutig auftreten und sich an die Vorgaben halten. Allerdings ist der SV Hutthurm ein ziemlich unangenehmer Gegner", sagt Studtrucker.Personell hat der Trainer keine Probleme, es steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung. Deshalb ist er zuversichtlich, dass es zu einem positiven Abschluss kommt und die Punkte beim SCE bleiben.