Sport Schwandorf

09.05.2017

0 09.05.2017

Über insgesamt zehn Abschnitte führt der Landkreislauf am Samstag, 20. Mai, von Kulz nach Teublitz. Nachfolgend die genaue Streckenbeschreibung für die dritte, vierte und fünfte Etappe der Breitensportveranstaltung:

Seebarn - KleinwinklarnNach der Wechselstelle laufen die Athleten nach rechts in die Kreisstraße. Bei Kilometer 0,3 geht es links bergab und 400 Meter weiter rechts in Richtung eines kleinen Waldstücks. Vor einer kleinen Scheune biegen die Sportler links ab und biegen bei Kilometer 1,3 rechts in eine kleine Asphaltstraße ein. In Stetten bleiben sie auf der Hauptstraße und laufen bei Kilometer 2,7 links in Richtung Stettnermühle. Die Athleten laufen geradeaus. Bei Kilometer 3,4 biegen sie rechts in die Hauptstraße ein und verlassen sie 200 Meter weiter nach links. Bei Kilometer 3,9 laufen sie links der Kurve folgend weiter. 200 Meter später führt die Strecke nach rechts über einen kleinen Bach. Bei Kilometer 4,5 auf Höhe der kleinen Bank laufen sie links der Goldsteigmarkierung folgend leicht bergauf weiter. 500 Meter später geht es links in die Hauptstraße. Bei Kilometer 5,2 biegen sie rechts in den Parkplatz ein und laufen rechts zum Fußballplatz zur Wechselzone.Kleinwinklarn-Erzhäuser/Windmais:Nach der Wechselstelle am Fußballplatz laufen die Sportler der kleinen Asphaltstraße folgend weiter. Nach 200 Metern geht es nach rechts in Richtung Poggersdorf. Bei Kilometer 1,4 laufen die Sportler links bergauf zwischen den Pferdekoppeln durch. 700 Meter weiter erreichen sie die Kreisstraße und laufen rechts. Bei Kilometer 2,2 führt die Strecke nach links und bei Kilometer 2,8 nach rechts auf die größere Straße.Es geht für weitere 1,5 Kilometer geradeaus, bis die Athleten rechts in einen Waldweg einbiegen. Bei Kilometer 5,3 laufen die Sportler geradeaus weiter und nach dem letzten Weiher schließlich links bergauf. Sie biegen bei Kilometer 6,3 rechts in die Dorfstraße ein. Nach der Gaststätte Kolbeck laufen sie der Linkskurve folgend weiter bergab und erreichen nach einer insgesamt 7,2 Kilometer langen Etappe die Wechselstelle "Sportplatz SV Erzhäuser/Windmais".Erzhäuser/Windmais - Bruck:Nach dem Wechsel am Fußballplatz laufen die Athleten zur Brücke und biegen nach 100 Metern links ab. Bei Kilometer 0,3 laufen sie links auf den Radweg in Richtung Bodenwöhr. Gleich nach der Abzweigung zur B 85 (Kilometer 3,6) führt die Strecke nach links in den Waldweg. Bei Kilometer 6,6 biegen die Sportler links in die Straße nach Bruck ein und erreichen den Markplatz. Dort biegen sie links ab und laufen auf Höhe der Nachtlichtbar rechts in Richtung Rathaus. Nach 8,9 Kilometern erreichen sie die Wechselstelle am Sportplatz Bruck.