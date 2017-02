Sport Schwandorf

21.02.2017

Geklärt ist bei den Landesligafußballern des SC Ettmannsdorf die Nachfolge für den im Sommer ausscheidenden Timo Studtrucker. Den Trainerposten übernimmt in der neuen Saison Thorsten Baierlein. Das teilte der Verein am Montagabend in einem Gespräch mit. Aktuell trainiert der 40-jährige Amberger noch den SV Sorghof.

Bei der Vorstellung durch Klaus Köhler machte der B-Lizenzinhaber deutlich, dass er zukünftig sehr gerne ein Landesligateam trainieren möchte, aber gleichzeitig bereit ist, bei einem eventuellen Abstieg der Ettmannsdorfer in die Bezirksliga dort einen Neuaufbau zu starten.