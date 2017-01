Sport Schwandorf

Vor der 34. Hallen-Bezirksmeisterschaft gibt sich Titelverteidiger SpVgg Pfreimd bescheiden. "Das muss alles erst einmal gewonnen werden", sagt Trainer Christian Zechmann. Die anderen Mannschaften sehen Pfreimd jedoch weiter als Favorit und wollen befreit aufspielen.

(gth/dko) Wer wird 34. Oberpfälzer Bezirksmeister der Herren im Futsal? Am Sonntag, 22. Januar, wird ab 12 Uhr in der Dreifachturnhalle Wackersdorf der Wettbewerb um den Lotto-Bayern-Hallen-Cup ausgespielt. Gegen 18.30 Uhr steht fest, wer die Nachfolge der SpVgg Pfreimd antritt oder ob der Vorjahressieger den Titel verteidigen konnte.Wer sich die Hallenkrone jedenfalls aufsetzen möchte, ist in der Gruppe B der FC Kosova Regensburg. Der Kreisligist gibt den Turniersieg selbstbewusst als Ziel an. Die Gegner in der Gruppe haben es in sich. Als Vertreter des Ausrichters TV Wackersdorf nimmt deren Futsal-Regionalliga-Mannschaft teil. Auch mit dem SV Schwarzhofen ist zu rechnen. Zwei Kreisklassisten ergänzen als Überraschungsteams der Kreismeisterschaften diese Gruppe. Der SV Schmidmühlen und der TSV Dieterskirchen wollen Spaß haben und attraktiven Fußball zeigen.Die Losfee wollte es so, dass in der Gruppe A fünf Bezirksligisten aufeinander treffen. Titelverteidiger SpVgg Pfreimd, die SpVgg Schirmitz und der SV Burgweinting wollen in der Vorrunde siegreich sein und ins Halbfinale einziehen. Der TSV Tännesberg und der TB 03 Roding beschränken sich darauf, ein gutes Turnier spielen zu wollen, was ein Weiterkommen auch nicht ausschließt.SpVgg Pfreimd"Den Titel zu verteidigen wird nicht einfach", sagt Christian Zechmann, Trainer der SpVgg Pfreimd. "Wir haben eine ausgeglichene Gruppe mit fünf Bezirksligisten. Das muss alles erstmal gespielt werden." Im Auge wird Zechmann seine Mitfavoriten behalten: "Das Wackersdorfer Futsal Team wird ganz vorne dabei sein. Schwarzhofen und Tännesberg haben auch eine gute Futsal-Mannschaft." Die Spielvereinigung geht mit dem Kader in das Turnier, mit dem sie vergangene Woche die Kreismeisterschaft gewonnen hat.Das Turnier hat für die Mannschaft großen Stellenwert: "Die Jungs haben einfach richtig Bock drauf, in der Halle zu kicken. Das wird von uns sehr ernst genommen. Wir waren ja auch auf der ,Bayerischen'. Das sind Erfolge, die erlebst du nicht allzu oft", sagt Zechmann.SV Schwarzhofen"Die Bezirksmeisterschaft ist für uns ein gutes Training", meint SV-Schwarzhofen-Trainer Adi Götz. Gerade für die jungen Spieler sei so ein Turnier interessanter als das Training. "Wir lassen die Spieler ran, die fit sind und Futsal spielen wollen. Das hat sich ganz gut bewährt", sagt Götz. Der SV schont verletzungsanfällige Spieler. "Deswegen bieten wir auch nicht die stärkste Mannschaft auf. Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht so weit wie möglich kommen wollen." Favorit ist für den Trainer von Schwarzhofen der Vorjahressieger: "Aufgrund der Erfahrungen in der Kreismeisterschaft gehen wir schwer davon aus, dass Pfreimd den Titel verteidigen kann." Die Spielvereinigung habe mit Abstand die stärksten Einzelspieler und die stärkste Mannschaft. "Ich hab sie beim Oberpfalz-Medien-Cup beobachten können, da waren sie auch die Überraschungsmannschaft."TSV Dieterskirchen"Wir werden sicher krasser Außenseiter sein", meint der Vorsitzende des TSV Dieterskirchen. Es sei schon eine Überraschung gewesen, die Qualifikation zu schaffen. "Wir haben da Schwarzhofen in einer Manier geschlagen, die auch überzeugend war." Dieterskirchen bietet eine junge Mannschaft auf. Kern der Truppe sind Spieler, die vor kurzem in der A-Jugend Kreismeister geworden sind. "Wichtig ist, keine Verletzung zu bekommen und sich gut aus der Affäre zu ziehen." Die Mannschaft sei mit Leidenschaft dabei. "Wir geben uns nicht auf. Wir spielen unbedarft und frei auf, wir haben nichts zu verlieren." Hauptziel von Dieterskirchen bleibt die Freiluftsaison und der Klassenerhalt. In der ersten Saison in der Kreisliga belegt der TSV derzeit den fünften Platz.TV Wackersdorf FutsalBeim Turnier am Sonntag will seine Mannschaft zeigen, was sie kann, sagt Boris Radisavljevic, Trainer der Futsal-Mannschaft des TV Wackersdorf. Dabei sind die Wackersdorfer viel besser aufgestellt als noch im vergangenen Jahr: "Da hatten wir zu wenig Spieler. Wir haben den Kader erweitert und jetzt läuft es deutlich besser."Seine Futsaler seien es gewohnt, möglichst wenige Fouls zu begehen. "Futsal ist eigentlich nicht so körperbetont." Es sei deshalb schwierig gegen Fußballmannschaften zu spielen. "Die Fußballvereine gehen hart in die Zweikämpfe." Die Schiedsrichter ahndeten gefährliche Fouls nicht, bei denen erfahrene Futsaler zurückziehen. "Wir versuchen ohne Fouls zu spielen. Aber das interessiert keinen und dann verlieren wir den Ball."Radisavljevic sieht die Begegnungen in der Wackersdorfer Dreifachturnhalle in erster Linie wie Freundschaftsspiele. "Wir wollen uns fit halten." Am 29. Januar geht es für die Spieler in der Regionalliga in Nürnberg weiter.