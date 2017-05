Sport Schwandorf

07.05.2017

5

0 07.05.2017

Ettmannsdorf. Der 1. FC Bad Kötzting bleibt für den SC Ettmannsdorf ein Angstgegner. Nachdem schon das Hinspiel eine klare Angelegenheit für die Bayerwälder war, erging es dem SCE am Samstag nicht anders. Trotz einer 1:0-Führung gab es eine verdiente 1:5-Niederlage. Mit viel Selbstvertrauen waren die Gäste nach Bad Kötzting gereist. Sie wollten ihre gute Form unter Beweis stellen und den Gegner, der sich Chancen auf den zweiten Platz ausrechnet, ärgern. In der ersten Halbzeit spielte der SCE gleichwertig. Die Gäste waren konzentriert, standen sicher und ließen kaum Chancen zu.

Es hatte den Anschein, als hätte Timo Studtrucker die richtige Taktik für dieses schwierige Match angewandt. In der 25. Minute erzielte der SCE die Führung durch Daniel Bohnert, der von der Strafraumgrenze in den Winkel traf. Bad Kötzting fand kein Mittel gegen die disziplinierten Gäste. Den Gastgebern gelang der 1:1-Ausgleich nach einer Ecke in der 39. Minute. Der zweite Durchgang begann nicht nach Wunsch der Ettmannsdorfer. Bei den Kötztingern kam mit Jan Masek frischer Wind. Zunächst nutzte Martin Wimber einen Fehler der Hintermannschaft zum 2:1. Damit waren die Hoffnungen der Studtrucker-Elf dahin. Ettmannsdorf leistete sich in der Defensive zu viele Fehler und lief hinterher. Eine der wenigen Chancen köpfte Marco Seifert über die Latte. Jakub Süsser traf mit einem Freistoß nur die Unterkante der Latte. Mit dem 3:1 von Jan Masek bahnte sich die Entscheidung an. Beim 4:1 nahm Masek das Leder als Abpraller an und vollstreckte aus kurzer Entfernung. Schließlich nutzte er eine Vorlage von Hofner zum 5:1.