Sport Schwandorf

07.02.2017

3

0 07.02.2017

Es läuft richtig gut bei den Schwandorfer Basketballern: Der nächste Sieg wurde gegen den ESV Ingolstadt-Ringsee gefeiert.

Die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf haben das dritte Spiel in Folge gewonnen. Gegen den ESV Ingolstadt-Ringsee siegte das Team von Spielertrainer Sebastian Fischer in einer knappen Partie am Ende mit 60:55. Durch den Erfolg haben die Schwandorfer im Jahr 2017 alle Heimspiele und auch vier der letzten fünf Partien für sich entschieden. In der Tabelle bleibt der TSV mit einer Bilanz von 9:6 auf dem vierten Platz. Am kommenden Wochenende kommt es zum Duell mit dem Tabellennachbarn Erlangen (5.).Für die Partie gegen den Vorletzten ESV Ingolstadt-Ringsee musste TSV-Coach Fischer kurzfristig auf Kapitän Johannes Pflamminger und Center Tobias Ruhland verzichten.Die Gäste fanden deutlich besser in die Partie und erspielten sich in den ersten sechs Minuten eine 8:2-Führung. Die Hausherren hatten vor allem im Angriff Probleme gegen die groß gewachsene ESV-Defensive. Doch dann erhöhte Schwandorf die Intensität in der Verteidigung und fand dadurch auch offensiv besser ins Spiel. Bis zur Pause lag der TSV mit 27:23 vorne. Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie weiter sehr zerfahren und von den Defensivreihen dominiert, so dass die Zuschauer zwar ein spannendes und umkämpftes, aber kein schönes Spiel sahen. Die Oberpfälzer setzten sich auf maximal zehn Punkte ab, Ingolstadt kam wieder auf zwei bis drei Punkte heran. Doch die Oberbayern schafften es gegen eine gute TSV-Defensive nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Dadurch machte der TSV am Ende einen hart erkämpften, aber verdienten 60:55-Erfolg perfekt."Ich bin mit der Mannschaftsleistung heute sehr zufrieden. Wir haben intensiv verteidigt und gekämpft", so TSV-Coach Fischer nach dem Spiel und merkte an: "Gegen die Defensive von Ingolstadt war es auch nicht leicht, aber die Jungs haben das heute toll gemacht. Vor allem die beiden jungen Spieler Leon Krampert und Daniel Rapo waren heute richtig gut." Durch den vierten Sieg im fünften Spiel 2017 bleiben die Schwandorfer in der Tabelle weiter auf dem guten vierten Platz.TSV-Punkte: Alwin Prainer (15), Leon Krampert (13), Lars Aßheuer (10), Andreas Schindwolf (7), Daniel Rapo (5), Stefan Beer (4), Christopher Bias (4), Vaidas Butkus (2)