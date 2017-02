Sport Schwandorf

10.02.2017

0 10.02.2017

Das Hinspiel sollte Warnung genug sein für die Basketballer des TSV Schwandorf. Doch die sind derzeit echt gut drauf ...

Ungefährlichste Spieler

Nur Stefan Münch fehlt

Die Basketballer des TSV 1880 Schwandorf treffen am Sonntag auf den TB Erlangen. Im Spiel des Tabellenvierten gegen den -fünften wollen die vorneliegenden Oberpfälzer den vierten Sieg in Folge einfahren und damit ihren Platz verteidigen. Doch bereits der nur knappe 53:51-Hinspielsieg zeigte, dass dies für Schwandorfer ziemlich schwierig werden wird. Spielbeginn ist um 17 Uhr in Erlangen.Beim ersten Aufeinandertreffen von Schwandorf und Erlangen in dieser Saison erwischten die TSV-Spieler einen ganz schwachen Start: 12:20 lag die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Fischer nach dem ersten Viertel zurück und tat sich gerade unten dem Korb schwer - eigentlich eine Stärke des TSV.Interessanterweise traf Erlangen im gesamten Spiele keinen einzigen Dreier und markiert alle Punkte entweder aus der Nah- und Mitteldistanz oder von der Freiwurflinie. Auch insgesamt sind die Mittelfranken mit nur 60 getroffenen Distanzwürfen die ungefährlichsten Spieler in der Bayernliga Mitte.Doch darauf dürfen sich die Schwandorfer am Sonntag nicht verlassen: "Das Hinspiel ging nur 53:51 aus. Wenn so wenige Punkte fallen, dürfen wir es auf gar keinen Fall zulassen, dass ein gegnerischer Spieler mit Distanztreffern heiß läuft", warnt TSV-Coach Fischer. "Da bist du gleich mal mit zehn Punkten hinten und dann wird es bei so einem Spiel schwer, überhaupt nochmal ranzukommen."Gerade beim Einsatz und Kampfgeist bekamen die TSV-Spieler beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison eine Lehrstunde: Erlangen ging viel aggressiver zum Ball, kämpfte hart bei den Rebounds und ging jedem verlorenen Ball nochmal hinterher. Zudem hatten die Schwandorfer in dieser Partie große Probleme mit den Distanzwürfen: Nur Dominik Zeitler und Stefan Beer trafen je einen Dreier - die "eigentlichen" Schützen Sebastian Fischer und Johannes Pflamminger blieben ohne Erfolg.Das sieht auch TSV-Topscorer Alwin Prainer als wichtigen Punkt: "Wir verlagern unser Spiel zwar oft in Korbnähe, aber wenn die Gegner diese Räume eng machen, müssen unsere Schützen bereit sein und den einen oder anderen Wurf treffen. Sonst sind wir im Angriff zu leicht auszurechnen und bekommen Probleme."TSV-Trainer Fischer kann am Sonntag wohl auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen: Tobias Ruhland und Johannes Pflamminger, die zuletzt fehlten, sind in Erlangen voraussichtlich wieder mit am Start. Es fehlt demnach aktuell nur der Langzeitverletzte Stefan Münch.Die Schwandorfer sind jedenfalls sehr motiviert und wollen am Sonntag ihre Tabellenposition verteidigen: "Wir sind jetzt Vierter und wollen und haben die Chance, mit einem Sieg einen kleinen Abstand zum Rest der Liga zu erspielen. Diese Chance wollen wir unbedingt nutzen", so TSV-Flügelspieler Stefan Beer.TSV-Kader: Lars Aßheuer, Stefan Beer, Christopher Bias, Vaidas Butkus, Sebastian Fischer, Leon Krampert, Johannes Pflamminger, Alwin Prainer, Daniel Rapo, Tobias Ruhland, Andreas Schindwolf, Dominik Zeitler